Susana Díaz presidenta del Tribunal de Cuentas

La número tres del Ministerio de Economía y Finanzas, Susana Díaz, renunció a su cargo como directora general de Secretaría de la cartera para asumir como presidenta del Tribunal de Cuentas de la República, informaron a El País fuentes del Poder Ejecutivo.

La renuncia fue aceptada por el presidente Tabaré Vázquez el pasado 31 de marzo. En la resolución, el primer mandatario agradeció los servicios prestados por la contadora.

En el cargo quedó María Titina Batista, también contadora y adjunta a Díaz. Durante el gobierno del expresidente José Mujica se desempeñó como adscripta a la Dirección General en el Ministerio de Transporte y Obras Públicas.

Por su parte, Díaz asumió como presidenta del Tribunal de Cuentas en lugar de Siegbert Rippe, quien renunció al cargo después de haber solicitado licencia por enfermedad.

Desde el FA aseguran que este año no hay rubro, , pero que "no le cortarán la luz". Foto: Archivo

RENUNCIÓ A ECONOMÍA