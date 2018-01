Un sunset casi "íntimo" y sin arena en Rocha

Luego de la polémica por una supuesta afectación de las dunas de la playa en Punta del Este –lo cual generó un duro enfrentamiento entre la Intendencia de Maldonado y el gobierno nacional–, los organizadores del Corona Sunsets tomaron sus petates y se marcharon a Rocha. Eso sí, bien cerquita del límite con el departamento fernandino.

La administración del intendente Enrique Antía perdió US$ 1 millón por esta decisión y los promotores de este evento internacional invirtieron en tranquilidad. Y ya aprovecharon para bajar todas las revoluciones: hicieron la fiesta en un campo perdido cerca de la playa (Las Cárcavas, ruta 10 Km. 205), sobre el pasto, con un máximo permitido de 850 personas. El año pasado, el sunset convocó a 3.500 almas en las arenas del balneario Buenos Aires.

El evento tuvo apariencia de campamento indio, con un círculo de carpas, food trucks y espacios para sentarse a comer y tomar, y un tótem piramidal en el centro rodeado de sofás y almohadones. Pero todo a escala reducida: eran solamente 5 food trucks, 4 carpas pequeñas (en las que era posible recibir un masaje aunque no demasiado relax con la música electrónica sonando al lado) y dos espacios de mesas y sillas, también acotados.

El sunset del domingo estuvo inspirado en lo que se ha dado a llamar Cultura VanLife, que consiste en ir de viaje por la carretera como lo haría Peter Fonda, pero dentro de una camioneta adecuada para vivir como un rey: con una cama, cocina, muebles, luz y en algunos casos hasta baño y ducha.

"La propuesta es mucho es más chica, esto no es un evento masivo, lo que está buscando Corona para la campaña de verano es algo más auténtico y relacionado a lo que la marca transmite. Somos una marca Premium pero a la vez algo auténtico, no queremos demostrar algo que no somos", relató a El País uno de los organizadores, Emilio Di Marco.

Las fiestas de Corona se realizan en ciudades de México, Japón, Puerto Rico, Reino Unido, Chile, España, Corea del Sur, Colombia, Dubai, África del Sur y Australia.

De Punta a Punta.

El año pasado, la polémica desatada por la pérdida del Corona Sunsets en Punta del Este puso en la agenda la discusión acerca de la forma en que se gestionan por parte de los diferentes organismos del Estado uruguayo los espacios públicos, y cómo estos pueden quedar afectados por el acceso de maquinaria pesada y el armado e instalación de enormes estructuras.

Para el director de Turismo de la Intendencia de Maldonado, Luis Borsari, los argumentos de la Dirección Nacional de Medio Ambiente para multar a la empresa mexicana que organizó sunset "no tienen gollete", ni se comparan con su inacción ante otro evento costero de fines de agosto de 2017, pero llevado a cabo en Montevideo, en la zona del faro de Punta Carretas, cuando una enorme superficie verde fue cubierta con hormigón para instalar allí la carpa del Cirque du Soleil.

Incluso la noticia de la retirada de Corona Sunsets Festival de Maldonado causó un gran impacto en la edición de la Feria de Turismo de Buenos Aires, el principal evento de su tipo en América del Sur.

En la capital del vecino país, Borsari, dijo que a los organizadores del Corona Sunsets ya no les interesa volver a Punta del Este después de la multa de $ 1.685.934 que se les aplicó por aparentes daños ocasionados en la faja costera después del evento del 6 de enero del año pasado.

Comparándolo con el montaje autorizado de la carpa del Cirque du Soleil en la entrada al faro de Punta Carretas, que supuso pavimentar 12.000 metros cuadrados de un espacio natural, opinó que "fue una vergüenza". Exactamente el mismo adjetivo empleó el intendente Antía para cuestionar al gobierno.