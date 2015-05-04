Sunca acordó una recorrida con Interior y Transporte por los peajes

Hoy hubo una reunión en el Ministerio de Trabajo a raíz del robo del peaje Solís ocurrido el sábado. Esta tarde Interior informará al sindicato si puede disponer de un móvil fijo de Caminera por 15 días.

Esta mañana el Sindicato Único Nacional de la Construcción y Anexos (Sunca), del que forman parte los trabajadores de los peajes, se reunió con autoridades del Ministerio de Trabajo en la sede de la cartera de Estado a raíz del asalto en el peaje Solís, ubicado en el límite entre Canelones y Maldonado, ocurrido el sábado pasado de madrugada.

En la reunión se acordó que integrantes del Sunca efectuarán una recorrida por los 15 peajes del país en conjunto con autoridades del Ministerio del Interior y el Ministerio de Transporte, informó a El País Héctor Abad, secretario de seguridad del Sunca. La recorrida es para conocer las condiciones de seguridad de los puestos, pero también la situación de los servicios de salud para el personal y las condiciones laborales en general.

Los trabajadores del peaje Solís y del peaje de la ruta 9 continúan de paro en reclamo de medidas de seguridad. En enero pasado también fue asaltado el peaje de Pando.

El sábado de madrugada cinco individuos robaron a punta de revólver toda la recaudación del peaje Solís.

Sobre las dos y media de la madrugada los delincuentes llegaron al peaje en donde se encontraban dos cajeras, la supervisora y dos funcionarios de la empresa de seguridad. Con el rostro cubierto con pañuelos y con armas de fuego redujeron al personal y les exigieron la recaudación. Se habrían llevado en efectivo un millón de pesos. La Policía aún no tiene pistas sobre los autores del robo.

Abad indicó que el Sunca propuso que durante 15 días, cuando prevén que esté lista la evaluación de la situación de los peajes que arrojará la recorrida, se instale en todos los peajes un móvil fijo de Caminera.

El Ministerio del Interior quedó de responder a esta solicitud antes de las 18:00 horas, cuando el sindicato hará una asamblea con todos los trabajadores. En esta reunión evaluarán si amplían la medida de paro a todos los peajes.

Telepeajes.

Al ser consultada acerca de si los Telepeajes pueden ayudar a aumentar la seguridad, ya que se evitaría que haya dinero en los puestos, Leticia Vitureira, representante de los trabajadores de los peajes, dijo a El País que "no porque no funcionan porque depende mucho del cuidado que se le dé a lo que te colocan en el vehículo y a eso le tenés que sumar que el sistema funcione. Entonces nos genera más complicación porque deberíamos estar todo el tiempo adentro de las cabinas destrabando los telepeajes".

Agregó que a parte no van a "fomentar nunca la automatización porque sería una pérdida de fuentes laborales".

Asalto al Peaje Solís. Foto: Ricardo Figueredo

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