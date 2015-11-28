Suministro de bebidas normal en las fiestas

"Ganamos", gritó Richard Read y recibió una lluvia de aplausos por parte del resto del sindicato. La Federación de Obreros y Empleados de la Bebida (FOEB), logró ayer cerrar la negociación salarial. Antes, el pasado jueves, Read había advertido que o se acordaba o iban a la huelga.

"Está todo bien. Negociamos lo que queríamos negociar. Estamos contentos", se limitó a declarar ayer Read a El País.

El sindicato de la bebida se divide en dos grupos, el 13 (que es el de los camioneros) y el 1 (que es el del resto de los trabajadores). En el 1 ya se había llegado a un acuerdo el jueves, el problema estaba en el grupo 13 que no lograban cerrar la negociación con algunos distribuidores del interior del país.

El acuerdo que logró el sindicato liderado por Read incluyó aumentos de un 34% —lo que implica aumentos salariales desde unos 13.000 pesos a lo largo del próximo quinquenio—, una partida fija de 18.000 pesos y un servicio fúnebre para los trabajadores de la bebida.

La huelga iba a comenzar ya el mismo jueves, pero según contó Read una llamada telefónica que él mismo recibió por parte del ministro de Trabajo y Seguridad Social, Ernesto Murro, sirvió para que la negociación se extienda por un día más.

En el día de ayer, además, hubo un paro de la FOEB. Hoy ya comenzarán a trabajar normalmente. El acuerdo también sirve para garantizar que en estas fiestas habrá un reparto normal de bebidas.

A través de la red social Twitter, Read replicó ayer algunos mensajes de trabajadores de la bebida que le agradecían por la negociación que había logrado llevar adelante con los empresarios. "Gracias por hacerme parte de esto", le escribía uno de los sindicalistas.

FOEB selló acuerdo