Subió a robar en un ómnibus y un pasajero se trabó en lucha con él

Un delincuente subió al ómnibus y amenazó con un revolver al conductor, exigiéndole la entrega del dinero. Pero un pasajero que viajaba sentado detrás del trabajador, sacó un cuchillo y se trabó en lucha con el rapiñero, que resultó herido y escapó. Luego lo detuvo la Policía.

Un delincuente subió ayer sobre las 23 horas a un ómnibus que circulaba por avenida Ricaldoni y amenazó con un revólver al conductor, exigiéndole la entrega del dinero.

Pero un pasajero que viajaba sentado detrás del trabajador se puso de pie y sacó un arma blanca. Intentó detener al rapiñero y se trabó en lucha con él.

El delincuente resultó herido, pero bajó del ómnibus y escapó.

El chofer, el pasajero y una testigo concurrieron a la Seccional 9ª para realizar la denuncia y minutos más tarde la Policía recibió la comunicación del Centro de Comando Unificado sobre un herido de

arma blanca en la calle, a pocas cuadras de donde ocurrió la rapiña. Efectivamente se trataba del hombre que asaltó el ómnibus.

Está detenido e internado a raíz de las heridas.

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