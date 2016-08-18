Suatt evalúa profundizar el conflicto e ir a la huelga si se sacan las mamparas

Los trabajadores sindicalizados salieron desconformes de la reunión que ayer mantuvieron con el intendente Daniel Martínez. "Seguramente se profundice este conflicto", dijo uno de los dirigentes.

Ayer miércoles los trabajadores afiliados al Sindicato Único de Trabajadores de los Autos con Taxímetro y Telefonistas (Suatt) mantuvieron una reunión con el Intendente Daniel Martínez. Trataron principalmente el tema de Uber y de las mamparas en los taxímetros.

Además de su manifesta oposición a la aplicación Uber que tuvieron desde el principio, los trabajadores mantienen también su posición de ir a huelga en caso de que se quiten de los vehículos las mamparas colocadas para reducir los robos y ataques a los conductores.

El secretario de organizaciones del Suatt, Carlos Silva, dijo al programa Informe Nacional de radio Uruguay que "lamentablemente el intendente trasladó que tiene la voluntad de regular este servicio (por Uber) y seguramente nosotros vamos a profundizar el conflicto para impedir que esta modalidad de trabajo se instale".

"Nos oponemos (a que se regularice Uber) y sostenemos que el servicio lo tiene que seguir dando el taxi y el remis", dijo Silva.

El dirigente dijo que "seguramente en las próximas horas" se estén reuniendo y que "seguramente" se profundizará el conflicto.

Respecto a la mampara, la Patronal del taxi afirmó recientemente su acuerdo para que la mampara sea opcional de aquí en adelante, porque su uso está cada vez menos justificado.



Manifestación del Suatt frente a la IMM. Foto: Darwin Borrelli

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