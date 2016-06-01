Suatt dice que la Patronal "generó las condiciones" para la llegada de Uber

El sindicato del taxi denunció que los administradores de taxímetros los hace trabajar en "condiciones miserables". Óscar Dourado insistió con que la aplicación deje de funcionar en Montevideo.

Desde el Sindicato Único de Automóviles con Taxímetro y Telefonista (Suatt) se criticó duramente a la Gremial Única del Taxi (Cpatu) y en particular a uno de sus integrantes, Marcelo Saporiti.

Luego de la "manifestación espontánea" de taxistas del pasado lunes, en la que rodearon a un vehículo de Uber en el barrio Cordón hasta que llegó un inspector de la Intendencia de Montevideo a retirarle la chapa, Saporiti dijo a Subrayado que en su casa "no se come" y que "estos señores son los Cristobal Colón del 2016, son gringos se llevan el laburo y no dejan un peso en el país. Necesitamos que esto se regule de una vez. Se tienen que ir".

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"No tenemos plata para comer, estamos muertos de hambre", criticaba el taxista. Sin embargo, desde el Suatt dijeron que las declaraciones de Saporiti resultaron "indignantes".

En declaraciones al programa radial "No Toquen Nada", de Océano FM, el vocero del sindicato, Ary Wiedemann, aseguró que Saporiti "con esa voz y esas palabras es un administrador de taxímetros que tiene más de 100 unidades a su cargo, es dueño de unas cuantas y es dueño de una estación de servicio".

Wiedeman dijo que el Suatt se mantiene contrario a que Uber funcione en Uruguay, pero no se manifiestan junto a la Gremial. "Nosotros no nos hemos subido al carro de ninguna de estas movidas de la Patronal con respecto al tema",dijo.

El sindicalista explicó que "que si bien para la opinión desprevenida podría parecer que estamos del mismo lado, porque los dos pensamos que Uber se tiene que ir", el Suatt decidió no actuar en conjunto con la Patronal, "porque sabemos que son los principales responsables de la desergularización del sector, del mal servicio, que fue lo que generó las condiciones para que Uber se instalara".

Los vehículos administrados por Saporiti están "en las peores condiciones, en autos que se caen a pedazos, que tienen las ruedas lisas, hace viajar a los pasajeros sin cinturones de seguridad en coches destruidos y nos hace trabajar a nosotros en condiciones miserables", denunció Wiedemann. "Escucharlo decir que está pasando hambre porque no le alcanza el jornal llenó de bronca a muchos compañeros, sobre todo porque él es uno de los principales responsables de esa situación", indicó.

Plenario por Uber

El Suatt llevará a cabo un Plenario Nacional el miércoles a las 23 horas en su local sindical de la calle Clemente César esquina Marmarajá. Uno de los temas que el sindicato va a tratar será el de las posibles medidas a tomar contra Uber.

Dourado volvió a pedir la baja d eUber

Óscar Dourado, presidente de la Patronal del taxi, insistió esta mañana con que Uber deje de funcionar en la capital.

Dourado dijo al programa "De buena fuente" de radio Carve que “la Intendencia (de Montevideo) debe de pedir la baja de la señal de Uber” y destacó que los taximetristas le han enviado una carta al presidente del Banco Central del Uruguay, Mario Bergara, reclamando que hay funcionarios de la empresa “trabajan en negro” y sin embargo “se le permite hacer transacciones millonarias con tarjetas de crédito en Uruguay y somos omisos”.

“Parece una burla, cuando todos tenemos que pagar un pesito más, (…) hay gente que no paga nada”, criticó Dourado.

Consultado sobre los taxistas que cobran por manifestarse contra Uber, como publicara El País la semana pasada, Dourado señaló que ocurre lo mismo que se hace en otras instituciones o empresas, que no descuentan a los trabajadores cuando paran: “Los trabajadores del taxi no tienen que pasar más hambre de lo que están pasando y por eso no se le debe sacar parte del salario si se está movilizando”.



Marcelo Saporiti, integrante la Patronal del taxi, fue muy criticado por el sindicato. Foto: Ariel Colmegna.

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