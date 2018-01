Sturla vio sentido nacional en acto del 23

"Es innegable el sentido de unidad nacional que se le dio a esta convocatoria, donde todos llevaban la bandera nacional, donde hubo, después del canto del himno, el grito de "Uruguay, Uruguay", y donde muchísima gente de distintos partidos, de distintas ideas, fueron convocados para la defensa de sus intereses sí, pero también con un gran sentido nacional", señaló el cardenal en su audición de radio "Oriental". Sturla también subrayó un "detalle" que llamó su atención, y que fue una foto que mostró que terminado el acto estaba todo "limpio, impecable". "Esto nos habla de una cultura determinada, que bus-ca el cuidado de lo nuestro, que ama nuestra tierra y nuestra nación", sostuvo Sturla. El cardenal señaló que no se pronunciaría sobre "el tema de los reclamos" porque "no tiene elementos de juicio". Para Sturla, el he- cho de que Uruguay sea un país pequeño debería llevar a que "eventualmente sea más fácil ponernos de acuerdo en los grandes temas nacionales".