Sounión, la otra mansión que el sindicalista Marcelo Balcedo tiene en Uruguay

A 2,7 kilómetros de la chacra El Gran Chaparral, el sindicalista Marcelo Balcedo posee otro refugio con vista al mar. Es una vieja mansión de 2172 metros cuadrados que se llama Sounión y posee un mirador con ascensor, para hacer honor al nombre que le había puesto el antiguo propietario, que pensaba que la vista al Atlántico y a las playas rocosas era parecida a la del cabo griego que se encuentra sobre las aguas del mar Egeo.



A poco menos de tres kilómetros de Sounión, el titular del Soeme posee también un camping “ecológico” de 10 hectáreas sobre la ruta N° 10 que incluye un complejo de seis cabañas, según confirmaron a La Nación fuentes judiciales.



El miércoles pasado, Balcedo fue detenido en Uruguay junto con su esposa, Paola Fiege, imputados en la causa N° 2436/2015 por asociación ilícita, lavado de dinero y supuesta evasión tributaria. La policía uruguaya allanó la chacra El Gran Chaparral, que tiene una superficie de 90 hectáreas en Cerro del Burro. Allí la Justicia secuestró una flota de autos de alta gama, entre los que se encontraban una Ferrari, un Mercedes Benz, un Porsche y un Chevrolet Corvette, valuados en dos millones de dólares. También incautaron más de 400.000 dólares y armas.



A la par de esa chacra, la Justicia tiene identificadas otras propiedades en Uruguay. Investigan si esas inversiones de Balcedo fueron producto de supuestas maniobras de vaciamiento del gremio de Soeme que habría llevado adelante junto con su "mano derecha", Mauricio Yebra, quien se entregó el jueves pasado a la Justicia de La Plata.

Una de las propiedades que figuran en el listado que tiene la Justicia es la mansión Sounión, situada en Playa Verde. Esa casona construida hace casi un siglo fue la morada de Balcedo hasta 2009. Decidió mudarse tras un incendio que en enero de ese año afectó la zona de Playa Verde y arrasó con decenas de casas de la zona cercana a Piriápolis. Luego habría adquirido a un francés la chacra El Gran Chaparral, que se encuentra del otro lado de la ruta N° 10, en una zona llamada Cerro del Burro.



El predio de Sounión ocupa una superficie de 2172 metros cuadrados y allí se construyeron 763 metros cuadrados desde 1987, cuando fue parcelada la manzana 11 de Playa Verde. Según la valuación de la Dirección Nacional de Catastro de Uruguay, el valor de esa propiedad es de 967.085 pesos uruguayos (33.732 dólares). Como sucede en la Argentina, los valores de las valuaciones son simbólicos. El precio de esa propiedad superaría los 600.000 dólares.



Vecinos de ese barrio costero de Maldonado aseguran que Balcedo visitaba seguido esa casa con algunos de los autos que le fueron secuestrados el 4 de enero pasado. La casa en Playa Verde tiene una cochera que fue construida como un anexo a la vivienda principal, debido a que tiene grandes dimensiones y capacidad para cuatro vehículos.



La casa está ubicada sobre la calle Las Flores, que termina en una playa rocosa. Dista del mar unos 50 metros, en declive hacia la costa, por lo que el antiguo dueño construyó un mirador en el tercer piso que tiene vista a toda la bahía. Vecinos de Playa Verde señalaron que Balcedo usaba esa casa para alojar a algunos huéspedes que invitaba a su casa en la costa uruguaya.



A tres kilómetros de Sounión, Balcedo tiene un camping y un complejo de cabañas llamado El Edén que ocupa una superficie de 10 hectáreas –según el padrón N° 1415 del catastro-, atravesado por el arroyo Las Flores.



Este predio, ubicado en el kilómetro 89 de la ruta N° 10, fue convertido en un camping “ecológico” en diciembre de 1982. Era una novedad en su momento que no se permitiera la circulación de vehículos.



Pablo Correa, abogado de Balcedo en Uruguay, argumentó ante la prensa de ese país que el sindicalista dijo en la audiencia imputativa que el dinero hallado en una caja fuerte durante los allanamientos del 4 de enero fue resultado de su traslado desde la Argentina en más de cien viajes que realizó en los últimos once años. "Él hace once años que vive acá en Uruguay. Basta con sacar la cuenta, con sumas que en cada oportunidad que no superaron los diez mil dólares", apuntó.