Sospechoso del crimen de Koni Silva está cercado por la Policía

El sospechoso de matar a una joven de 19 años en Punta del Diablo fue perseguido por la Policía y luego huyó a pie. Familiares protestaron este domingo frente a la seccional.

El presunto autor del asesinato de la joven Koni Silva, un hombre de 33 años, se encuentra cercado desde anoche por la Policía en una zona rural ubicada al oeste de la ciudad de San Carlos.

El crimen de la joven Koni Silva (19) ocurrió en una cabaña de Punta del Diablo, Rocha, en dirección al Cerro El Rivero y a unos 500 metros de la costa.

La Policía de Maldonado había sido advertida horas antes de la presencia del sujeto en la zona conduciendo una camioneta Chrevolet Meriva alquilada días atrás.

La empresa arrendadora del vehículo informó a la Policía que el citado vehículo estaba matriculado en Maldonado.

Alrededor de las 21:00 de ayer, el sospechoso arribó a la estación de servicio ubicada en la intersección de las avenidas Lavalleja y Joaquín de Viana de la capital fernandina.

Luego de cargar combustible el hombre se fue sin esperar que el pistero cargara la cuenta en la tarjeta de crédito que le había entregado.

La acción del sujeto generó la denuncia de la estación de servicio y provocó la reacción de la Policía. El presunto asesino huyó hacia San Carlos.

Luego regresó por la exruta 39 y tomó por camino de Los Ceibos donde fue seguido por varios móviles policiales. Uno de los vehículos en persecución llegó a tocar a la Meriva para tratar de sacarla de la ruta. La camioneta superó los 100 kilómetros por hora. En la persecución los efectivos dispararon contra el vehículo guiado por el sospechoso.

El sospechoso salió del camino “Los Ceibos” y se metió en el campo. Dejó la camioneta y huyó a pie. Uno de sus championes quedó colgado en un alambrado del lugar.

En el interior del vehículo la Policía halló varias de sus pertenencias. Entre ellas un libro titulado “El Estrangulador”. La Policía espera atraparlo en cualquier momento. El sujeto no cuenta con recurso alguno. Efectivos de varias reparticiones lo buscan en la zona rural.

Se espera que mañana comience toda la instrucción judicial en la sede penal de la ciudad de Chuy a través de la jueza María Noel Tonarelli, quien viene siguiendo de cerca todas las actuaciones policiales llevadas a cabo respecto de este caso que conmocionó a Punta del Diablo. (Producción en Rocha: Eduardo González).



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Camioneta del sospechoso del homicidio de Koni Silva. Foto: Ricardo Figueredo.

inseguridad ciudadanaMarcelo Gallardo