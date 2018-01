Estos son los ganadores del Desfile oficial de escuelas de Samba 

Imperatriz, Unidos do Norte, Urusamba, Embaixadores da Alegría y Viramundo fueron los ganadores del Desfile oficial de Escuelas de Samba que tuvo lugar anoche en la avenida 18 de Julio, según informó la Intendencia de Montevideo.



Así quedaron las posiciones finales:



1. Imperatriz, 489 Pts.

2. Unidos do Norte, 480 Pts.

3. Urusamba, 455 Pts.

4. Embaixadores da Alegría, 452 Pts.

5. Viramundo, 451 Pts.

6. Imperio Preto e Branco, 445 Pts.

7. Imperadores Uruguay, 435 Pts.

8. G.R.E.S. Asabranca, 435 Pts.

9. Marcirio Amaro, 388 Pts.



Menciones



Mejor Mestre y Porta Bandera: Imperatriz.

Mejor Porta Estandarte: Imperatriz.

Mejor Destaque Masculino: Imperatriz (segundo carro).

Mejor Reina de Batería: Embaixadores da Alegría.

Mejor Passista Femenino: Camila González de Urusamba.

Mejor Passista Masculino: Jairo Kraviec de Urusamba.

Mejor Fantasía: Urusamba.

Mejor Batería: Imperatriz.

Mejor Cuerpo de Bahianas: Viramundo.

Mejor Comisión de Frente: Imperatriz.

Mejores Carros Alegóricos: ¨Abrealas¨ de Unidos Do Norte, ¨Oxala¨ de Viramundo y ¨Chespirito¨ de Embaixadores Da Alegría.

Mejor Samba de Enredo: Unidos Do Norte.

El jurado del desfile de Escuelas de Samba estuvo compuesto por Tania Tabárez (presidenta), Gerson De Lima Brisolara (Brasil), Luiz Roberto Dos Santos Correa (Brasil), Carlos Roberto Costa Do Nascimento (Brasil), Jorge Vidal, Alejandra Colette Spinetti.