Ya son 12 los detenidos por el robo a la joyería del Conrad; capturaron a tres en Colonia

El Ministerio del Interior informó esta mañana a través de su cuenta de Twitter que tres personas de nacionalidad mexicana fueron detenidas en Colonia, por su presunto vínculo con el asalto a la joyería del hotel Enjoy Conrad el martes por la noche.



Los detenidos se preparaban para embarcar a Buenos Aires y habían logrado despachar una valija, la cual fue identificada por las autoridades. Los tres mexicanos fueron enviados a Maldonado donde deberán declarar ante la fiscal Sabrina Flores. La valija, "lacrada y sellada", también fue enviada al departamento.



En total suman 12 los detenidos por el asalto, del que participaron 14 personas.

Todos los integrantes de la banda arribaron el martes por la noche al Enjoy Conrad en una camioneta, que fue comprada por uno de los mexicanos. Se habían alojado en tres hoteles de Maldonado con sus nombres verdaderos.



Según fuentes consultadas por El País, los asaltantes, luego de darse a la fuga, se encontraron con una mujer que los esperaba sentada en una parada de ómnibus, a quien le entregaron un bolso con el millonario botín, que incluía relojes de varias marcas valuados desde US$ 3.000 a US$ 50.000, anillos y lapiceras Mont Blanc.



Los delincuentes contaron con una fuente local que los puso al tanto del botín con el que podían alzarse en la joyería. Por esa razón fueron directo al local de Sensation du Temps y no al de Tiffany, distante a pocos metros en la misma galería.