Sofía Zámolo en una eterna luna de miel con Punta del Este

Su trabajo como modelo le dio la oportunidad de recorrer el mundo y conocer playas paradisíacas, pero Sofía Zámolo dice que Punta del Este tiene una magia única. Por eso eligió este balneario para celebrar su boda con José Félix Uriburu. Se casó en la playa el 9 de diciembre de 2016.

"Una amiga manejaba la prensa de Bagatelle Beach, me mandó un vídeo del lugar y me dijo: Imaginate casarte acá. Le contesté: Estás loca, vivo en Argentina, me va a matar la gente". Resultó que los 200 invitados que tenía en la lista dijeron presente y el evento fue un éxito.

"La ceremonia fue sobre la arena y luego la fiesta en el restaurante. Tocó una banda de amigos, Connie Isla, y hubo varios DJs. Estuvo mejor de lo que imaginábamos".

"Punta del Este tiene un significado muy especial para mí. Veraneo acá desde los seis años con mi familia y lo elijo todas las temporadas porque me encanta", dice sentada en uno de los livings de Bagatelle, el restaurante donde la encontró El País mientras esperaba a quien fue su wedding planner para almorzar.

Zámolo se instaló en Punta antes de Navidad y se quedará hasta fines de enero por motivos laborales. El 26 de diciembre debutó en la conducción del programa diario Aspen Live con Ale Lacroix (103.5 FM) de 18:00 a 20:00 horas.

"Es la primera vez que hago radio y estoy feliz. Mostramos la movida, adónde hay que ir, los lugares que no te podés perder. Este verano explota más que nunca, hay muchas opciones, dicen que es la mejor temporada de los últimos 15 años".

¿Retornos?

Sofía Zámolo participó en varias ediciones de Bailando por un sueño, condujo La cocina del Show durante tres años, y el programa Plan Belleza, que le valió un Martín Fierro en 2011. Dice extrañar la conducción, aunque realiza trabajos esporádicos con E! Latino.

No descarta la posibilidad de volver al reality de Marcelo Tinelli. "El año pasado se habló en algún momento pero era imposible porque yo tenía muchos viajes en el medio. Ahora acaba de terminar y todavía no se sabe nada pero volvería o por lo menos lo consideraría".

El show nunca la desgastó y siempre se mantuvo al margen de las polémicas y escándalos: "No tengo nada que ver con eso", apunta. Considera que el Bailando le dio mucha exposición porque llegó "a la casa de un montón de gente en Argentina, pero también en Uruguay, Paraguay, Bolivia donde se consume mucho el programa. La gente quiere mucho a Marcelo. Te da la posibilidad de que te conozcan desde otro lugar".

Otros roles.

Es inquieta y le gusta hacer mucha cosa a la vez. Diseñó ropa durante un año, y en 2018 planea retomar ese rubro, pero no quiere asociarse con nadie ni trabajar para una marca, sino para ella misma. En aquel momento lo vendía por internet y en diversas casas de Argentina.

Hace poco se animó a diseñar zapatos, lanzó su marca y realizó una edición limitada junto a su amiga y colega Martina Saban.

"Es todo cruelty free e hicimos una colección chiquita para ver cómo era incursionar en el mundo de los zapatos y no está yendo súper bien". Su plan inmediato es viajar al Fashion Week de Nueva York en febrero, y en noviembre irá a Milán invitada por la marca Tommy Hilfiger, para quienes trabaja como influencer.