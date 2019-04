Yamandú Orsi: "No sé si no me gustaría ser caballo de jineteada"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El intendente de Canelones, Yamandú Orsi se pronunció acerca de la polémica sobre las jineteadas que tuvieron lugar en el marco de la Semana Criolla luego de que organizaciones animalistas pidieran que se suspenda la actividad tras la muerte de dos caballos.



"Medio en chiste medio en serio, cuando sale este tema, digo que si uno reencarnara en caballo, no sé si no me gustaría ser caballo de jineteada", indicó Orsi este martes en Informativo Sarandí.

El intendente también recordó que hay cerca de 30 jineteadas en Canelones a lo largo del año y que por lo tanto "es un tema que está presente", que no solo tiene que ver con el animal sino con "las tradiciones y la movida cultural que es muy fuerte, mucho más fuerte de lo que todo el mundo piensa", expresó.



"Ayer escuchaba a un veterinario con mucha experiencia hablar de que uno de los problemas es que al caballo se le exige cosas que no quiere hacer, y yo no sé si el perrito de apartamento está muy contento: lo vestís como gente, lo tenés encerrado y lo bajas con una cadena, yo no sé cuál (de los dos) es maltrato animal", opinó.



Orsi indicó además que mantuvo conversaciones con el intendente de Montevideo Christian Di Candia y encontró "más coincidencias de las que pensaba". Agregó que espera tener la visión de todas las organizaciones que tienen que ver con el asunto para que haya más transparencia: "Por ejemplo en las organizaciones animalistas tenés de todo un poco, incluso gente vinculada a los partidos políticos".



El intendente también consideró que "esta movida es muy Montevideana" aunque tiene "una cuota de razón". De todas maneras indicó que no tiene pensado prohibir las jineteadas y que por tanto en Canelones continuarán.



"Tampoco me parece que sería conveniente ir a una solución de carácter nacional cuando la identidad, la idiosincrasia y las identidades del país son tan distintas", expresó.