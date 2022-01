Enorme asteroide pasará hoy cerca de la Tierra y se podrá seguir su trayectoria en vivo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Mensajes y artículos que aseguran que un asteroide de “más de 1000 kilómetros de diámetro” pasará “próximo” a la Tierra este martes 18 de enero de 2022 se compartieron más de 22.500 veces en redes sociales desde el 31 de diciembre de 2021. Sin embargo, el anuncio de la NASA establece que el asteroide 7482 (o 1994 PC1) estará a una distancia de 1,9 millones de kilómetros del planeta Tierra, y que su diámetro es de 1,052 kilómetros, según informó la agencia espacial de Estados Unidos.

Para seguir su trayectoria en vivo, se puede ingresar a la página web Eyes on Asteroids (Ojos en los Asteroides) de la NASA, que brinda la posibilidad de seguir el rumbo de cometas, asteroides y otros objetos espaciales. Se estima que el paso más cercano del cuerpo rocoso será en la tarde de este martes a las 18:15 hora de Uruguay.

El peligro de impacto

A diferencia de decenas de artículos que advirtieron sobre una alerta que lanzó la agencia espacial sobre un posible impacto del asteroide 7482 con la Tierra, este elemento rocoso no representa un problema en absoluto.



Según su trayectoria y la opinión de varios astrónomos citados por la entidad, su paso por nuestro planeta no representa un peligro en esta oportunidad. Las estimaciones indican que se acercará a una distancia de 1,93 millones de kilómetros, con un margen de error de 133 kilómetros. Los especialistas detallaron que esta distancia equivale a 5.15 veces el recorrido de la Tierra hacia la Luna.



De esta manera, la NASA y sus investigadores descartaron la posibilidad de un choque del asteroide 7482 con nuestro planeta.



Qué se sabe del asteroide 7482 (o 1994 PC1)

Los asteroides son objetos rocosos de tamaños inferiores al de los planetas, formados hace unos 4500 millones de años. La mayoría orbita alrededor del Sol, generalmente entre las órbitas de Marte y Júpiter. En 1994, el astrónomo escocés Robert H. McNaught descubrió el asteroide 7482 en el observatorio Siding Spring en Australia, que fue clasificado por la NASA, la agencia espacial de Estados Unidos, como un “asteroide próximo a la Tierra” (NEA, por sus siglas en inglés) y un “asteroide potencialmente peligroso” (PHA).

“Todos los asteroides con una distancia mínima de 0,05 unidades astronómicas aproximadamente 7.480.000 km o una magnitud absoluta de 22,0 (140 m) o menos se consideran PHA”, señala la NASA en su sitio web.



Los objetos dentro de esta clasificación son los que pasan “más cerca” a la Tierra, explicó a AFP Factual Andrea Sánchez, doctora en Astronomía por la Universidad de la República, en Uruguay.

De acuerdo a información del Centro de Estudios de Objetos Próximos a la Tierra de la NASA (CNEOS), el 18 de enero de 2022 el asteroide 7482 se encontrará a la distancia más próxima que alguna vez ha estado de la Tierra: 0,013 unidades astronómicas, lo que equivale a 1,9 millones de kilómetros.



Esta distancia es “súper segura”, ya que pasará “cinco veces más lejos de lo que está la Luna de la Tierra”, por lo que “no hay ningún peligro de impacto”, aseguró Sánchez. La próxima vez que ese asteroide estará a una distancia similar (0,015 unidades astronómicas), será en 2105, indican datos de la NASA. De acuerdo a la agencia espacial, el diámetro de ese objeto rocoso es de 1,052 kilómetros y no 1.000, como señalan las publicaciones virales.

Malinterpretación

El Laboratorio de Propulsión a Chorro del Instituto Tecnológico de California de la NASA recoge en una página web datos sobre el asteroide 7482. Allí se presenta un cuadro con los parámetros físicos de la roca espacial, en el que señala un diámetro de “1,052 km”, cifra erróneamente interpretada por las publicaciones virales como un número mayor a mil kilómetros.

Si bien la norma internacional establece el uso de la coma para separar la parte entera de la decimal, es propio de países de habla inglesa usar el punto para separar los decimales, explica la Real Academia Española. Por tanto, cuando se hace referencia a que el diámetro del asteroide es de “1,052 km”, significa que es de uno con cincuenta y dos kilómetros, es decir, 1052 metros.



El diámetro del asteroide 7482 es de “poco más de un kilómetro”, dijo Sánchez a AFP, y agregó, a modo de comparación: “El [asteroide] más famoso fue el de la extinción de los dinosaurios” y “ese objeto tenía 10 kilómetros” de diámetro. De todas formas, existen asteroides de 1,000 kilómetros de diámetro, como el Ceres, que “es una excepción”, comentó la astrónoma, porque no solo es un asteroide, sino que también se lo clasificó como un planeta enano debido a su tamaño.

La misión DART y la película No mires arriba

“Se acerca un asteroide: ¿Puede pasar lo de No mires arriba?”, “¿Don’t Look Up?”, preguntan los usuarios en distintas publicaciones que circulan en las redes sociales, haciendo referencia a la película Don’t Look Up de 2021 que cuenta la historia de dos astrónomos que deben avisar a la humanidad que un cometa destruirá el planeta Tierra.



Algunas entradas agregan: “Los especialistas estudian desde hace tiempo la posibilidad de que esto ocurra realmente” y, por eso, ”en noviembre de 2021 la NASA lanzó la nave espacial DART, la primera misión del mundo que buscará impactar un asteroide en el espacio y así probar técnicas de defensa planetaria”.

El 24 de noviembre de 2021, la NASA dio comienzo a la misión DART (Double Asteroid Redirection Test): una pequeña nave espacial despegó con el propósito de estrellarse contra un mini asteroide para cambiar su trayectoria, como prueba para cualquier asteroide potencialmente peligroso en el futuro.