Un visitante poco frecuente: un aguará guazú fue filmado en Salto

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Un visitante poco frecuente en Uruguay fue filmado en Salto este martes y su video circula en redes sociales. Muchos piensan que es un zorro, otros lo confunden con una hiena, pero se trata de un aguará guazú. Un animal tímido e inofensivo, que está presente en Argentina, Brasil y Paraguay, pero no en estas tierras. Al menos, no actualmente, según explicó a El País el biólogo y guardaparque Ramiro Pereira.

Hay relatos de historiadores o viajeros de hace mucho tiempo que reportan haber visto un zorro y que, se sospecha, estaban confundiendo una especie con otra y en realidad se trataba de un aguará guazú, dijo el experto. Pero, además de sospechas, hay registros firmes, ya que en cerritos de indios en Rocha, por ejemplo, se encontraron huesos de esta especie. “Y esto demuestra que los pobladores anteriores conocían al animal y lo tenían cerca”, agregó, aunque no lo hubieran domesticado.

En general, un aguará guazú mide unos 70 centímetros de alto, pesa alrededor de 30 kilos y, “aunque su tamaño no impresiona tanto, sí impresionan sus patas, que son muy largas y la crin que tiene en la nuca, que cuando se eriza lo hace parecer más grande”, dijo Pereira.



Pese a eso, es un animal tímido y solitario, que no suele mostrarse en lugares con mucho movimiento y que se mueve, mayormente, en horas de la noche. “Son dóciles, pueden morder si se ven amenazados, pero su primera reacción es escapar”, dijo el biólogo. Y así queda demostrado en el video: cuando el animal escucha que el portón se abre, corre y desaparece.



Consultado sobre cómo puede haber llegado a Uruguay este ejemplar, que fue grabado en el campo por un empleado de una empresa salteña, Pereira explicó que podría haber cruzado de Argentina por el Río Uruguay en alguna zona baja. No son animales que rehúyan al agua, acotó. Además, en la provincia de Santa Fe, al otro lado del río, hay montes vírgenes donde habitan actualmente.

“Estamos rodeados” de aguará guazú, dijo el biólogo y aunque no debería ser rara su presencia en zonas fronterizas del país, lamentablemente, las últimas noticias que se tuvo de ellos por estas zonas fue porque se encontraron ejemplares muertos. En Paso Centurión, mataron uno hace siete u ocho años, y en Estero de Farrapos, a principio de la década del 90, se encontró otro animal muerto.



“Los que se encontraron han sido todos contra la frontera, nunca en el centro del país, eso sería mucho más raro”, agregó.