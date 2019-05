La violencia infantil afecta a miles

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

De 4.131 casos detectados de violencia severa contra niños y adolescentes, el 22 % fue contra pequeños de 0 a 5 años. Es decir, unos 1.000 casos en 2018, once por día en todo el país.

Por año, en Uruguay, nacen en promedio 40.000 niños, mientras que el 53 % de los padres declara que utiliza algún método violento para disciplinar a sus hijos.

El 28% de los niños de 0 a 4 años no vive con sus dos padres; casi el 39% tenía menos de un año cuando dejó de convivir con el padre; el 32% de los que viven con la madre no tiene contacto con el padre, en tanto el 52% de los padres separados no aporta dinero para el sustento de sus hijos.

Es así que las muestras de violencia a veces se empalman, desde la económica hasta el abandono, desde la negligencia hasta el maltrato emocional, pasando lisa y llanamente por el suministro de químicos “tranquilizantes”, el abuso sexual y el maltrato corporal. Ante esa realidad es que ahora se presenta una guía para atender a chicos de 0 a 3 años sometidos a situaciones de violencia.

Los responsables del trabajo aclaran que es muy escasa la información sistematizada disponible para detectar y valorar las características y la intensidad del maltrato. “El grueso de las investigaciones sobre el tema se centran en las secuelas o efectos adversos por exposición a diferentes tipos de violencia, y muy poco en el desarrollo de indicadores precisos para un diagnóstico e intervención adecuados”.

El impacto de la violencia en los más chicos puede ser gigantesco, considerando por ejemplo que los primeros 3 años de vida son el momento de mayor crecimiento cerebral. En esta fase, “la estructura cerebral es altamente receptiva y la ausencia de estímulos, o la ocurrencia de estímulos negativos, pueden dejar marcas duraderas, tanto por la elevada vulnerabilidad de los individuos, como por el efecto acumulativo de estos factores a lo largo de la vida”, se indica en la guía.

El trabajo, que apunta a la realidad de niños de 0 a 3 años en situaciones de violencia procede del Sipiav, creado en 2007 e integrado por INAU, ASSE, ANEP, Mides y los ministerios de Salud e Interior.

El segmento de víctimas atendido es el más delicado porque se puede poner en riesgo la sobrevida de las criaturas. En 2018 se intervino en casi 500 situaciones de violencia contra niños comprendidos en esa franja etaria. Las situaciones de maltrato reconocidas o registradas han ido en aumento progresivo desde 2011, y desde hace dos años sobre todo gracias a la suma de datos del Hospital Pereira Rossell.

De todos modos, menos de una de cada 10 situaciones fue captada en su etapa de inicio y ya se sabe que son muy altos los índices de recurrencia y cronicidad, aun cuado el 58% de los niños no logra visualizar la situación como violenta, ya sea por naturalizarla, negarla, no llegar a comprenderla o incorporar el discurso adulto.

En todos los informes presentados desde 2012, el 93% de los principales agresores es familiar directo o integrante del núcleo de convivencia: padre y madre (en el 34% de los casos por igual), seguidos por la pareja de la madre (13%). La mitad de personas que agrede tiene entre 30 y 44 años de edad.

La directora del Hospital Pereira Rossell, Victoria Lafluf, dijo el pasado viernes en la presentación de la guía -en el anexo del Palacio Legislativo-, que el material permite profundizar en la prevención, la detección y el abordaje rápido en una perspectiva de derechos con enfoque intersectorial, con líneas de acción para asistir a los niños en las puertas de la emergencia.

Los indicadores de alarma

La coordinadora del Sipiav, María Elena Mizrahi, destacó que se trabaja actualmente con 31 comités de recepción en capitales y ciudades de todo el país, con técnicos del Estado y de la sociedad civil, para mejorar la detección de casos de violencia contra niños y adolescentes. En la Guía se explica, por ejemplo, cómo detectar indicadores de alarma asociados a una situación de violencia.