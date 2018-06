Villa Biarritz: el parque que fue olvidado por la IMM

En líneas generales, los municipios de Montevideo tienen bajo su jurisdicción los temas de alcance barrial y están subordinados a la Intendencia en asuntos departamentales. Esto hace que las grandes avenidas y los espacios públicos más importantes sean responsabilidad de la IMM, como es el caso del Parque Villa Biarritz.

Luego de años de gestiones infructuosas ante la administración de Daniel Martínez para que este pulmón verde sea recuperado, el alcalde del Municipio CH, Andrés Abt, ofreció poner dinero de su propio presupuesto, pero este no le fue aceptado por la comuna.

Abt advierte que hay juegos infantiles y espacios en muy mal estado que son peligrosos para los niños. Y cree que la administración del Frente Amplio le da la espalda por pertenecer él al Partido Nacional, dejando de rehén a los vecinos.

Fuentes municipales dijeron a El País que la Intendencia pretendía hacer algunas reformas en Villa Biarritz con la contraprestación que le pagaría el privado que ganara la licitación para hacer un parking subterráneo, aunque la única oferta recibida fue finalmente descartada, en medio de una ola de críticas de los vecinos.

"El parque Villa Biarritz, que para mí es uno de los pulmones más grandes que tiene nuestro Municipio, se encuentra totalmente abandonado desde hace muchísimo tiempo. Desde 2015 tengo esta preocupación y la he manifestado al comienzo de la gestión, en una reunión que tuve con la directora de Desarrollo Urbano de la Intendencia, Silvana Pissano, y con la directora de Espacios Públicos, Patricia Roland", declaró Abt a El País.

"En la misma situación está la Plaza Gomensoro, que es otro espacio público en el que la responsabilidad principal es de la Intendencia. Son plazas que en un determinado tiempo han ido cayendo en lo que tiene que ver con la accesibilidad, con el uso del espacio público y con su calidad", sentenció.

El parque Villa Biarritz, cuyo nombre real es José Zorrilla de San Martín, alberga a uno de los clubes familiares más importantes (Biguá) y una de las más típicas ferias vecinales de la capital. La creación del espacio público data de 1935 y en 1975 fue declarado Monumento Histórico Nacional, contando hasta el presente con uno de los parques infantiles más utilizados en la jurisdicción del Municipio CH, el más populoso de Montevideo.

"A fines de 2016 logré la reparación de los baños de Villa Biarritz. Podría parecer un tema superfluo, pero estaban permanentemente ocupados por gente en situación de calle (había problemas de consumo); lo trabajamos en su momento con el Ministerio del Interior. Finalmente pude conseguir —después de una cantidad de reuniones— que el Club Biguá hiciera el arreglo de esos baños, que pusiera una vigilancia y que eso se le descuente del canon que le paga a la Intendencia. Para lograrlo, es impresionante lo que tuve que estar con el expediente bajo el brazo, hablando con uno y con otro, pidiendo por favor que arreglaran los baños. Llevé a los directores de Espacios Públicos para que vieran cómo estaba la situación y cómo iba la gente los fines de semana y no podía acceder al baño, porque era imposible hacerlo. Quedé muy contento porque después de miles de reuniones se pudo hacer esto tan pequeño, pero que mejoró una parte importante de la zona", destacó el alcalde.

Abt indicó que recurrió al Club Biguá para mejorar la seguridad de forma privada luego de un planteo infructuoso que le hizo al Ministerio del Interior: "Hace muchos años, en ese lugar había una garita policial y eso mejoraba la seguridad del barrio. Le planteé al Ministerio de volver a colocarla, este lo analizó y me contestó finalmente que no iba a utilizar la garita, porque su plan de seguridad tiene mucho más que ver con la movilidad que con poner policías en determinados lugares fijos".

Discriminación política.

"Lo que a veces uno siente es que no quieren arreglar Villa Biarritz porque yo soy de otro partido político, para evitar que me saque la foto en el parque recuperado", destaca el alcalde del Municipio CH, cuya sede está en Brito del Pino 1590.

"Esa hamaca que está mal, o ese tobogán que no está en las condiciones adecuadas, no pueden ser rehenes de que uno sea de un partido y otro sea de otro. Hay que mejorar los espacios porque los utilizan todos los montevideanos, sean del partido que sean. En Villa Biarritz hay blancos, colorados, frentistas, independientes y gente que no votó a nadie. Me parece realmente mal que dejen olvidada a una parte importante de Montevideo por un color político", destacó Abt.

ALCALDE. "Ofrecimos plata y la Intendencia no aceptó"

Pese a que el parque está fuera de su jurisdicción, el Municipio CH ha hecho algunas intervenciones puntuales. "Viendo el retraso que tiene la mejora del parque, hemos ofrecido poner presupuesto propio. En la última reunión que tuve en marzo con la Dirección de Espacios Públicos, ofrecimos hacer el proyecto en conjunto. Pero se nos dijo que no, que no podíamos poner plata, porque es verdad que la competencia la tiene la Intendencia. Pero al día de hoy todavía no hemos visto una transformación de ese espacio. Yo sé que hay una idea de mejorar la plaza, que la Intendencia tiene una, principalmente sobre las veredas, pero la transformación del parque tiene que ver con la caminería interna, con el arreglo y la transformación de espacio de niños", explicó Abt.

"Tiene un cerramiento que fue hecho por los propios vecinos para que los perros no entraran al espacio infantil, pero este está totalmente destruido. También ofrecimos hacerlo nosotros, pero nos contestaron que no. Lo que estamos esperando es que la Intendencia y Espacios Públicos acondicionen ese lugar para dejarlo como debe estar, en uno de los principales lugares para los niños y las familias que tenemos en nuestro Municipio", agregó el alcalde.

Abt advirtió que realmente los juegos están en "muy malas condiciones".

"El piso de abajo de las hamacas, hecho con unas lozas grandes, está roto en distintos lugares. Hoy día ves que las madres y los padres no usan esas hamacas por el peligro del agujero que hay ahí. Los areneros y toboganes no tienen arena. Los vecinos han tirado palets de madera para que los niños caigan ahí", sostuvo.

También dijo que cada vez que concurre al lugar con su hijo de 3 años, recibe una catarata de reclamos.

"La gente que me identifica me plantea cosas reales. Me muestran cómo tienen que agarrar al niño para que no se caiga arriba de la madera, cómo tienen que cuidarlo para que no caiga dentro del agujero que está debajo de las hamacas. Me dicen de todo, un poco más enojados, desde que llego hasta que me voy de la plaza. Entienden también que no es nuestra competencia, aunque nosotros nos intentamos meter para mejorar o para que estos planteos les lleguen a las direcciones correspondientes y que estas actúen", concluyó.