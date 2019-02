Viento y agua hicieron colapsar un paredón de la intendencia de Soriano

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La tormenta desatada en la mañana del lunes en Mercedes (Soriano), bien pudo terminar en tragedia. Cayeron 50 milímetros en 40 minutos y además del desborde de pluviales y calles anegadas en varias zonas de la ciudad, la situación más compleja fue padecida por vecinos del barrio K15, un conjunto de viviendas que se encuentran edificadas en forma contigua al corralón municipal (depósito).

Siempre que llovía, el agua se filtraba en grandes chorros que caían por diversas roturas, un metro y medio hacia el desnivel justo sobre el patio de las casas vecinas. Esta vez, de acuerdo al testimonio de los vecinos, el agua acumulada en el predio de la intendencia comenzó a sobrepasar el muro.



La presión hizo que sobre las 7 de la mañana, el largo paredón colapsara y en cuestión de segundos, decenas de metros cúbicos de agua y barro inundaron al menos unas 4 viviendas del lugar.



Pedro Vespa se encuentra entre los mayores damnificados. Dijo que perfectamente “pudo haber ocurrido una tragedia”. En el dormitorio de su hija, que justo está de viaje en Salto, el agua provocó un enorme boquete que rápidamente inundó la casa.



“Siempre que hay tormentas, tenemos problemas. Salí hacia el `patio y veo que el agua estaba rebalsando la altura del paredón, cuando quise reaccionar para hacer un agujero, no me dio tiempo, se quebró la estructura y todo se desató en un segundo” explicó a El País.

“Cuando entro a mi casa y cierro la puerta me sorprendo con todos los muebles que estaban flotando y no entendía nada. Resulta que ahí me doy cuenta que la pared del cuarto de la nena, estaba destruida, justo donde tiene la cama. Además el agua y el barro que entró fue impresionante llegando a una altura de por lo menos 50 centímetros en pocos segundos” contó.



Pepe, como le conocen en el barrio, es policía de profesión. Perdió la mayoría de los bienes materiales, pero lo relativizó cuando pensaba en la salud de su familia.



“Enseguida vinieron los bomberos y luego dos cuadrillas de la intendencia que limpiaron todo” indicó.



La comuna asumió rápidamente la responsabilidad del asunto, teniendo en cuenta que los vecinos han planteado esta problemática en forma recurrente, incluso levantando firmas.



“Una vez vinieron e hicieron una zanja antes del paredón, para que el agua se concentrara allí, pero luego empezaron a acumular cosas y taparon todo de nuevo” reflexionó en tono sereno a pesar de lo vivido.



Otro vecino, tuvo que correr con el agua a la cintura para salvar el perro que estaba en el patio.

“Una de las vigas cayó sobre la casilla de la perra pero por suerte no la mató. Salí corriendo a buscarla y a recoger con el agua a la cintura, las cosas que se llevaba el agua. Fue un segundo y la verdad es lamentable tener que vivir esto” expresó Horacio Ríos.



“Acá vinieron un montón de personas de la intendencia a mirar y sacar fotos, pero nunca a solucionar el problema. Hay autos y camiones viejos, desechos de todo tipo y malezas. Con el tema del medio ambiente parece que pregonan una cosa y hacen otra” lamentó.

Reclamo.

Carlos Castillo, es otra de las personas que ha concurrido a plantear la situación, sin repuesta hasta hoy.



“Tengo la documentación que prueba lo que digo. Hace cuatro años conjuntamente con mi hija, hicimos la denuncia y advertimos que el paredón iba a caerse en cualquier momento. Hasta los ediles vinieron, pero nadie hizo nada” se quejó Castillo.



“Estamos todos molestos porque se les pidió en forma insistente y no hicieron nada más que seguir acumulando mugre y ratas” y destacó que por fortuna la desgracia ocurrió temprano en la mañana. “Por suerte ocurrió a las 7 de la mañana en que no había nadie. Si esto hubiera sucedido las 11, seguro había personas lastimadas” sostuvo el vecino.