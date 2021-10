Video viral de presunta violación en Tacuarembó: esperan análisis de Delitos Informáticos

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

En los últimos días, se vienen publicando varios reclamos en redes sociales acerca de un posible caso de abuso sexual en Paso de los Toros (Tacuarembó), que habría sido registrado en un video. Sin embargo, desde Fiscalía, Policía y desde una de las organizaciones que se ha expresado sobre el caso, se informó a El País que no pudieron identificar a las personas en el video y tampoco su veracidad y actualidad. Se espera por el análisis del Departamento de Delitos Informáticos.

Fuentes de la Policía de Tacuarembó dijeron a El País que el 23 de setiembre una mujer, que no es quien aparece en el video, concurrió a la Fiscalía de Paso de los Toros y le mostró al fiscal adscripto de dicha ciudad, Gonzalo Cardozo, las imágenes de contenido sexual.

A partir de allí se abrió una investigación, pero hasta el momento "no se ha podido identificar a ninguno de los partícipes", ni a los hombres ni a la mujer que se observan en el video, indicaron las fuentes.



Agregaron que por las imágenes "no se puede inferir" que sea una situación de abuso, ya que desconocen si fue consensuada o no. También desconocen si el video fue filmado en Paso de los Toros o siquiera en Uruguay. Por el caso no hay personas detenidas, ni tampoco hay una denuncia de desaparición de la mujer que aparece en imágenes.



Fuentes de Fiscalía coincidieron en que tampoco se cuenta con la identificación de los participantes del video y con la certeza de que sea un registro actual, y de Uruguay. De todas formas, dijeron que se continúa trabajando en el caso.



Desde el Ministerio Público instan a cualquier persona que tenga "información relevante" a comunicarse con la sede fiscal de Paso de los Toros o con la Unidad de Víctimas de Fiscalía, que puede ser de forma anónima.

Karina Núñez, presidenta de la Organización de Trabajadoras Sexuales (Otras), dijo a El País que desde el colectivo están "esperando el resultado" de Delitos Informáticos para confirmar la "veracidad del contenido" que vienen denunciando en redes sociales.



Contó que han recibido la "solicitud de ayuda" de personas que les compartieron el video y un audio de alguien "diciendo que habían despedido a tres personas de su empresa por ese video". Pero destacó que tampoco tienen certeza de que ese audio y los pedidos de ayuda sean reales.



Un grupo feminista convocó para este jueves a una marcha en Paso de los Toros, y desde Otras se "adhirieron" a la movilización, dijo Núñez, aunque destacó que no la organizaron y tampoco concurrirán.