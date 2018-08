Los verduleros solidarios, la "intendencia" de Arismendi y otra noticia falsa

A mediados de julio se conoció la historia de Walter y Patricia, una pareja que lleva adelante un puesto de frutas y verduras en Progreso (Canelones), que decidió regalar parte de la mercadería a personas que necesitaban alimento.

Así fue que, fuera del puesto que tienen desde enero en la ruta 5 vieja a la altura del kilómetro 29.900, colocaron cajones con frutas y verduras. Al lado pusieron un cartel con el mensaje "quien necesite, lleve sin costo".



La noticia fue cubierta por varios medios de comunicación y recibieron más ayuda: a la entrega de frutas y verduras se le sumó una olla popular y ahora, junto a los cajones de frutas y verduras, también dejan ropa que fue donada por personas que se acercaron tras conocer el gesto solidario.

Pero luego de que la noticia se diera a conocer, comenzó a circular en Facebook una noticia triste, aunque un tanto extraña.



La imagen divulgada era una captura de pantalla de una persona que se hace llamar Jorge.

"¿Se acuerdan de este caso? ¿La pareja que se levantaba todos los días a las tres de la mañana para ir al mercado para poner un puesto de verduras y frutas para pobres? Luego que todos los informativos fueran a hacerles un reportaje y felicitarlos por la tarea que estaban haciendo... apareció la señora (Marina) Arismendi a decir que para ayudar a la gente estaba el Estado y que no quería héroes... Pues el puesto se lo hicieron levantar... La Intendencia le envió al vecino una carta alegando que estaba ocupando un espacio que no debía y que tenía que buscar un espacio adecuado para eso... La verdad que este país se fue al carajo... quisimos dialogar con la pareja pero ellos no quisieron, ya que desde que la TV hiciera esto muy conocido no le han parado las notificaciones de la Intendencia y Bromatología de que no pueden estar en ese lugar... ¡Vergüenza!"

La publicación tenía varios aspectos raros. En primer lugar, se trataba de una captura de pantalla de una publicación en Facebook, pero al buscar el texto en esa red social no aparecían resultados.



En segundo lugar, se hacía mención a Marina Arismendi y la "Intendencia". Arismendi no trabaja en la Intendencia, sino que es la titular del Ministerio de Desarrollo Social (Mides), que integra el Poder Ejecutivo y no depende de los gobiernos departamentales. En la publicación no se especificaba a qué intendencia se hacía referencia, si a la de Canelones o a la de Montevideo.



En tercer lugar, ¿por qué la pareja se negaría a hablar con la prensa y por qué, en caso de que esto ocurriera, ningún medio haría mención al tema? La publicación dejaba muchas dudas.



El País se comunicó con Walter Fleitas, el hombre que lleva adelante la movida solidaria junto a su pareja, y confirmó las sospechas: nunca hubo carta de una Intendencia, no hubo intervención de la ministra Arismendi ni notificaciones de Bromatología.



"Es mentira eso. Alguien armó eso porque se ve que lo hace para criticar a los políticos, publica cosas así, hace que se haga viral y después las borra", dijo Fleitas a El País.



Consultado sobre si la movida solidaria se sigue llevando a cabo, confirmó que así es: "seguimos haciendo la olla popular todos los días, compartiendo la ropa, la verdura, ahora ropa, y todo lo que se va sumando".