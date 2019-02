Venta de pescado cae más de 50% por cianobacterias

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

La invasión de cianobacterias en las costas uruguayas y las distintas informaciones sobre la contaminación disminuyó la venta de pescado hasta en un 50% en los puestos de feria. La Dirección Nacional de Recursos Acuáticos (Dinara) analiza si los peces están o no aptos para el consumo, pero por ahora no ha emitido ninguna recomendación.

“La mala propaganda nos está afectando mucho”, aseguró a El País Gustavo Fernández, vendedor de pescado y representante de los más de 50 comerciantes de este rubro que agrupa la Asociación de Feriantes del Uruguay (AFU).

Fernández dijo que el miércoles vendió un 70% menos de lo que suele vender en esta época del año. Ayer fue un 50% menos. “No me da para pagar el sueldo de la gente”, indicó.

RELACIONADAS Habilitan playas en Las Cañas: ya no hay coliformes pero preocupan las cianobacterias By Mayte De Leon Habilitan playas en Las Cañas: ya no hay coliformes pero preocupan las cianobacterias Habilitan playas en Las Cañas: ya no hay coliformes pero preocupan las cianobacterias ¿En qué playas están las cianobacterias este jueves? By Guillermo Lorenzo ¿En qué playas están las cianobacterias este jueves? ¿En qué playas están las cianobacterias este jueves? Aparecieron "peces sapo" en playas de Punta del Este y hubo varias consultas médicas By Rosana Decima Aparecieron "peces sapo" en playas de Punta del Este y hubo varias consultas médicas Aparecieron "peces sapo" en playas de Punta del Este y hubo varias consultas médicas

El dirigente gremial cuestionó a Daniel Sierra, integrante del área de monitoreo de playas de la Intendencia de Montevideo, por dar información “falsa” sobre el estado de los peces. Sierra aseguró a Canal 4 que no es recomendable consumir pescados enteros como la majuga, tampoco mejillones.

“Si fuera cierto, tenemos que buscarle la vuelta y mandar gente al seguro de paro. Pero la información salió del que controla el estado de las playas, de la Intendencia de Montevideo, pero no de la Dinara ni del área de Bromatología de la Intendencia (…) Él no está preparado para decir si se puede comer o no. Se crea un miedo infundado”, comentó.

Fernández dijo que el 7% de la producción pesquera en Uruguay es para consumo interno. Por lo que si las cianobacterias fuesen un problema real, para este rubro sería un inconveniente “mucho más grave” que afectaría las exportaciones.

El miércoles, los abogados de la Asociación de Feriantes mantuvieron un contacto con la encargada del Departamento de Industria Pesquera de la Dinara, Dinorah Medina, quien les aseguró que hasta este momento se puede consumir pescado. Según supo El País, este organismo realiza una evaluación (ver nota aparte) y, si se encuentra alguna anomalía, lo anunciará en su sitio web.

Los feriantes hablan de una caída del 50% en las ventas. Foto: Archivo El País

Honorio Fernández es acopiador de pescado de Rocha y vende a feriantes de ese departamento, Canelones y Maldonado.

La caída de sus ventas es de más de 50% comparado con febrero del año pasado. “Esto nos está afectando mucho. La gente está comprando mucho menos”, dijo.

Fernández, que se dedica a esta actividad desde la década de 1980, no recuerda una caída tan alta en las ventas. “Los fletes y la gente de las barcas también están sufriendo esta caída”, afirmó.

Salto y Fray Bentos.

La playa de Las Cañas en Fray Bentos, Río Negro, recibió en las últimas horas cianobacterias. “Detectamos nivel 1 y estamos monitoreando día a día”, dijo Sylvia Ibarguren, directora de Higiene de la Intendencia de Río Negro.

El principal balneario de agua dulce del país tuvo en gran parte de enero y febrero sus playas inhabilitadas por coliformes. En ese tema ahora la situación está cambiando.

Con temperaturas que a la intemperie marcaron en los termómetros callejeros hasta 47 grados, la población salteña se ha quedado sin playas. La presencia de cianobacterias en las aguas del Río Uruguay ha sido advertida en base a los análisis practicados por la Intendencia tanto aguas abajo de la represa de Salto Grande como en el embalse, razón por la cual se han realizado las advertencias a la población. A esto se ha agregado denuncias de bañistas de haber sido mordidos por pirañas en los espacios recreativos para baños.

La información de la intendencia salteña señala que las aguas contaminadas alcanzan a la Playa Las Cavas y Salto Chico, en las costas de la ciudad, y hacia el Norte en el lago de Salto Grande.

(Producción: Luis Pérez y Daniel Rojas).

La Dinara analiza la toxicidad de las bacterias

Fuentes de la Dirección Nacional de Recursos Acuáticos (Dinara) informaron a El País que se está investigando “si existe riesgo o no”, de consumir algunos tipos de pescado luego de la aparición masiva y prolongada de cianobacterias.

“Hay reportes de toxicidad en otras partes del mundo, incluso de pérdida de condición del músculo en los pescados, que eso sería un tema menor frente a lo que sería un riesgo de ingesta de cianotoxina, que no se sabe cuánto hay o cuánto podría haber en el músculo de los peces”, explicó la fuente.

Los feriantes dicen que el mayor porcentaje de lo que se captura es para exportar. Foto: Ricardo Figueredo

Indicó sin dudar que “alguna afectación tiene que haber, al menos en los moluscos bivalvos que son los principales filtradores y pueden estar concentrando toxinas de las cianobacterias”. Entre la variedad de toxinas que pueden tener, la más común es la microcistina, que pueden afectar a los humanos, dando lugar a alteraciones gastrointestinales, reacciones alérgicas o irritación en la piel.

Esos mismos síntomas, como diarrea, vómitos e irritación en la piel, puede causar cuando la persona ingiere agua o arena que está contaminada con cianobacterias.

Usualmente las concentraciones de toxina que tienen estos microorganismos corresponden a riesgo moderado o bajo, según la Organización Mundial de la Salud, pero aún así pueden aparecer distintos efectos. En caso de que aparezca un síntoma fuera de lo habitual, los expertos recomiendan consultar al médico.

Estudios.

Según se explicó, la Dinara mandó a analizar agua, moluscos (mejillones y almejas), crustáceos (como camarones) y también peces que son filtradores y que son consumidos por las personas como las lisas, las lachas y la corvina “que se halla en las proximidades de Montevideo”.

En los casos de los peces se está determinando la toxicidad en los músculos. Se indicó asimismo que no se sabe cuándo estarán los resultados de los exámenes y que las muestras están siendo analizadas en tres laboratorios. “Si te guiás por posibles reportes de otros sitios, podría ser recomendable no consumir, pero la realidad es que no se saben los resultado aún”, dijo.