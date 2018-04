Vendedores de nafta: "Esta tarde podría empezar a faltar combustible"

La Unión de Vendedores de Nafta del Uruguay (Unvenu) cree que esta tarde podría empezar a faltar combustible en las estaciones de servicio de Montevideo y la zona metropolitana y espera un panorama complejo para el fin de semana largo, dijo a El País su gerente, Federico De Castro.

Al mediodía de hoy se esperaba que pudiera haber entregas limitadas de combustible en la planta de Ancap de La Tablada, que desde la madrugada de hoy se encuentra bloqueada por los trabajadores de la Federación Ancap (Fancap), pero hasta ahora no sucedió, señaló De Castro.



Hoy no habrá distribución de combustible y el 1° de mayo tampoco.



En el interior todavía no se prevé que haya problemas porque en las plantas de distribución de Durazno y Treinta y Tres se entregará combustible mientras haya disponibilidad.



"Lo primero que va a faltar serán las naftas", dijo De Castro a El País.



Fancap bloqueó la planta de La Tablada con la intención de "visibilizar" la situación que viven los trabajadores, en el marco de un paro de 24 horas que ayer decidieron a raíz del reclamo que hacen por las guardias mínimas que fijaron las autoridades en la planta de Minas.



Gerardo Rodríguez, secretario general del sindicato, explicó que se aceptó un preacuerdo con el directorio de Ancap en relación a las guardias mínimas, pero ahora "en una acción totalmente arbitraria (el directorio) decidió bajar las guardias mínimas", lo que "complica las cosas, más habiendo una delegación china que vino a inspeccionar las instalaciones de la planta de Paysandú y el horno que tenemos ahí, y eso genera mucha preocupación a los trabajadores", porque "puede significar un riesgo muy fuerte de privatización o de cierre de las plantas".



El dirigente sindical dijo que espera "una llamada de la ministra (de Industria, Carolina Cosse), o del ministro de Trabajo (Ernesto Murro) o del directorio de Ancap, para instalar un ámbito de negociación que pueda destrabar la situación".