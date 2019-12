Vecinos de San Rafael piden suspender shows en parada 11 de Playa Brava por "contaminación acústica"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Vecinos de la parada 10 de San Rafael pidieron suspender los shows que se lleven adelante en esa zona por ruidos molestos.

La exdiputada argentina Cornelia Schmidt-Liermann, vecina de la parada 10 de Playa Brava, presentó una denuncia este lunes contra la Intendencia de Maldonado por "contaminación acústica" en la parada 11 de Playa Brava, donde se desarrolla el evento "Punta Music".

Dicho evento cuenta con cuatro fechas de música electrónica: 29 y 31 de diciembre de 2019, así como el 2 y 4 de enero de 2020. Este domingo se presentó el reconocido DJ sudafricano, Black Coffee.

En la denuncia a la que tuvo acceso El País, dirigida al intendente fernandino, Enrique Antía, y el director general de Higiene y Medio Ambiente, Jorge Píriz, señala que en la noche del 29 de diciembre y el 30 de diciembre, "hasta las 06:30 los vecinos del barrio San Rafael pasamos la noche en vela: imposible dormir con el altísimo nivel de ruido, que salía de la improvisada carpa/ boliche montada en el playón entre la parada 11 y 12".

"La contaminación auditiva fue manifiesta y contraria a todas las regulaciones y ordenanzas emanadas por su Municipio", agrega la denuncia enviada este lunes a las autoridades.

Además, señala que personalmente se presentó en el lugar a las 05:30 "llevando el reclamo de varios vecinos, solicitando nos exhiban la autorizacion municipal".que les "fue negada". En tanto, dijo que en el lugar pudo "constatar que la estructura precaria no solo no consta de ningún aislamiento acústico, sino que dudo mucho de su seguridad inífuga".

Por estos motivos, Schmidt-Liermann solicita a la intendencia de Maldonado que "confirme que dichos eventos constan de la autorización pertinente", así como que "de inmediato dicten la suspensión de los proximos tres eventos programados, hasta tanto se demuestre que cumplen con los requisitos minimos de salud, seguridad y sonido, que el propio Municipio dictaminó", que "se le aplique una multa a la empresa" y "se disponga una compensación para los vecinos del barrio, por lo menos una baja / exención de los impuestos inmobiliarios".

Además, señala que "de no obtener respuesta" este lunes "evaluaremos las medidas a seguir, entre otras (la) presentación de pedido de medida cautelar, para suspender las fiestas".



En diálogo con El País, Píriz dijo que en esa zona "hubo dos fiestas" en esa fecha.

Sobre la denuncia dijo: "A mí no me ha llegado, yo no la he visto". En tanto, dijo que "si presentó una nota será estudiada y vista como corresponde", y agregó que si la envió este lunes "se presenta en Administración Documental y me subirá mañana o pasado, y ahí lo veré".



En referencia a la carpa donde se desarrolló el evento "Punta Music", dijo que "cuenta con todas las habilitaciones". En tanto, Pérez dijo que "personalmente" recorrió durante la noche del domingo para el lunes todo ese barrio, y estuvo en "varios lugares" de Maldonado, inspeccionando las fiestas que se desarrollaban en el balneario.



Sobre los cuestionamientos de la estructura de la carpa dijo que "la empresa que armó la carpa es la misma que arma las carpas para todos los eventos, nunca ha tenido un problema".

En tanto, dijo que en la mañana de este lunes se "juntó" con varios vecinos y que no recibió tales reclamos.



Respecto a las denuncias, Píriz dijo que "ayer de noche" la Intendencia fernandina recibió denuncias de "una vecina de enfrente (a Punta Music) y después tres denuncias de un mismo lugar que ya quedaba como a cinco o seis cuadras de ahí y realmente no había ruido en esa zona. Se sentía la música, pero no el ruido pasados los decibeles como para tener alguna multa, como dice la ordenanza (municipal)".

Señaló que en la noche de ayer tuvieron "mucho más denuncias en otros lugares que por esta fiesta". En tal sentido, dijo que recibieron 27 denuncias por ruidos molestos, cuatro eran de estas dos fiestas, "tres de otras fiestas que se hicieron en Los Caracoles, una de una fiesta muy grande que se hizo en Manantiales y el resto eran de diferentes zonas de Maldonado".



Consultado sobre si el volumen de denuncias recibidas por ruidos molestos es normal para esta altura del año, respondió: "La verdad que estamos asombrados, pensamos que iba a haber mucho más denuncias", en referencia al desarrollo de "cuatro eventos grandes, de arriba de 1.000 personas".