Vecinos rechazan basurero próximo a la Costa de Oro

Preocupa contaminación del Solís Chico

Piden explicaciones al intendente por traslado de la usina.

Luego que la Intendencia de Canelones ubicara el lugar para la construcción de una planta de tratamiento de residuos sólidos próximo a la ciudad de Soca, un grupo de propietarios de inmuebles cercanos al lugar iniciaron una campaña de recolección de firmas para frenar la iniciativa que entienden contaminará el arroyo Solís Chico —ubicado a corta distancia de la futura usina—, que desemboca en el Río de la Plata, en la cadena de balnearios de la Costa de Oro.

Ante el pronunciamiento vecinal, la bancada de concejales de la lista 400 del Partido Nacional en la Costa de Oro (que responde a la línea política del actual director de AFE Alfonso Lereté) envió a los municipios y Junta de Canelones sendos escritos con tres peticiones concretas: que se presente en cada municipio de la costa el director de Gestión Ambiental, Leonardo Herou, para explicar el alcance de la planta a construir; que se reciba en régimen de comisión general en cada municipio al grupo de vecinos que rechaza la propuesta, y que se realice una audiencia pública en cada zona para informar a la población del proyecto.

"Si se comprueba que la planta contaminará, en este caso el arroyo Solís Chico, tendrá en mí señor intendente de Canelones al más firme opositor a su decisión. Si resulta todo lo contrario, actuaré en consecuencia", declaró Lereté.

"En el arroyo Solís Chico prácticamente nací, voy a pescar y a bañarme hace 46 años. Contaminar Parque del Plata y otros balnearios es criminal", agregó el director de AFE.

En tanto, el edil departamental Fabián Colombo, quien realizará un planteo con carácter de grave y urgente en el deliberativo comunal, señaló que "el intendente informó de la licitación el pasado año pero nunca se acercó a la gente a explicar el tema".

La intención de Colombo es invitar al intendente de Canelones, Yamandú Orsi, y a su grupo de directos colaboradores en materia ambiental, para que responda a la Junta Departamental dudas que hoy plantean los pobladores. "También queremos escuchar a los vecinos, que sean recibidos por la Junta y que todos los ediles puedan opinar e incidir", sostuvo.

SIN INFORMACIÓN.

"Nadie nos informó nada. No pasó ni un expediente sobre el asunto, hay hermetismo total", dijo el concejal Vicente Amicone, del Municipio de La Floresta.

Por su parte, el concejal Marcelo Batista, del Municipio de Salinas, dijo que tampoco maneja información sobre el proyecto. "Nos enteramos de este tema por los vecinos, nadie del Municipio nos aportó datos", anotó Batista.

En tanto, los ocho concejales de Atlántida presentarán cuanto antes un escrito para saber con exactitud los alcances de la planta, máxime que Ciudad Jardín tiene su fuerte en la explotación del turismo. "Queremos información para luego decidir", afirmaron los concejales nacionalistas de la zona.

En Parque del Plata, el concejal Gastón Lariau también se pronunció en el mismo sentido.