Vecinos de Peñarol "tienen miedo de salir", dijo alcaldesa del Municipio G en Parlamento

La alcaldesa del municipio G Leticia de Torres señaló en la Comisión Especial de Seguridad y Convivencia que vecinos de Peñarol, epicentro de recientes homicidios y hechos violentos, "tienen miedo de salir" y por ello reclaman que haya "presencia sostenida en el tiempo" de policías.

El municipio G comprende los barrios Lezica, Melilla, Colón Sureste, Abayubá, Peñarol, Lavalleja, Paso de las Duranas, Nuevo París, Sayago, Conciliación, Barrio Ferrocarril, Colón Centro y Noroeste.

"No puede pasar que por hechos puntuales haya mayor presencia policial y controles por un tiempo y, después, se retiren", enfatizó la alcaldesa, que graficó: "Antes, estaba el PADO y nos sentíamos un poco mejor con su presencia". Era una disuasión, que sabemos que sirve".

"En la última reunión en Peñarol, los vecinos y las vecinas nos manifiestan que tienen miedo: tienen miedo de salir", señaló el 16 de junio según consta en la versión taquigráfica a la que accedió El País. En ese sentido, los vecinos, aseguró, reclaman que haya "presencia sostenida en el tiempo" de policías.

"Tienen miedo de salir a las seis de la tarde a hacer un mandado. Eso está instalado. Es por eso que digo que debemos dar una respuesta a nivel de todos los niveles de gobierno", remarcó, sobre situaciones que han identificado en la Comisión de Convivencia y Seguridad que resolvieron formar por varios llamados de robos. Está conformada por concejos vecinales.



"Los vecinos del lugar también nos manifiestan que a determinadas horas, por ejemplo, a salida a los trabajos, la zona se ha vuelto complicada. Esta situación no es de ahora; viene de antes, pero se ha complejizado aún más", sostuvo la alcaldesa. Si bien señaló que las seccionales "están presentes", trasladó el reclamo de los vecinos de que "hay falta de personal y de patrulleros".



La concejala Manon Berrueta aseguró que "la gente ni siquiera sale en la prensa porque tiene miedo". Por su parte, De Torres planteó que "hay más presencia policial. Están parando a la gente. Hay contingentes en diferentes puntos de Peñarol", pero "sin embargo, los vecinos siguen reclamando que se ataque donde realmente están las bocas, donde está el problema".



Planteó que si bien desde el tercer nivel de gobierno pueden "poner alumbrado y realizar podas", lamentó: "Al almacenero lo mataron al mediodía, a plena luz del día". Si bien señaló que porque haya iluminación "no quiere decir que no sucedan hechos delictivos", opinó que "sí mejora la situación".

Insistió que a pesar del aporte que puedan realizar, "es el Ministerio (del Interior) el que tiene que dar una respuesta a las problemáticas vinculadas al delito".



De Torres indicó que si bien la presencia policial "está", nombró un episodio. "Nos pasó algo particular en pleno Peñarol, en las calles Saravia y Sayago: nos robaron todas las luces de la plaza; robaron todo, inclusive, la parte del museo de AFE. Las volvimos a poner la semana pasada, y nos intentaron robar nuevamente. Esto demuestra que más allá de la presencia, en pleno Peñarol, siguen intentando robar", dijo.



Agregó que dieron avisó a Santiago González, director de Convivencia y Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior, por "una cuestión de articulación", pero que amanecieron "otra vez, con el intento de robo".



Otro punto que nombró fue el robo de cables, que puntualizó "se trasladó al Parlamento", previamente. "Esta problemática sucede en los municipios A, D, F y G: ponemos cables, y los roban; los volvemos a poner, y los vuelven a robar", indicó.



En cuanto a la iluminación, llamó a que exista "cierta presencia policial, porque si iluminamos, pero después roban lo que pusimos". "En el Monte de la Francesa ya es la cuarta vez que nos roban los cables de luz", graficó.



Al mismo tiempo, De Torres planteó que "se nota" el "retiro de algunos planes", y nombró el retiro del Programa Cercanías y el Servicio de Orientación, Consulta y Articulación Territorial (Socat). Lo consideró "una articulación interinstitucional barrial que sostenía las situaciones más complejas" que "existían en Peñarol, Sayago, Lavalleja, Verdisol, Conciliación y otros lugares".



La alcaldesa manifestó que "es muy complicado dar una solución definitiva al problema si no tenemos una respuesta a otros niveles", y aseguró que "los problemas vinculados a seguridad no se resuelven solamente con más presencia policial, sino también generando otras cuestiones en el territorio".