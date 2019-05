Vecinos de la Zabala organizaron "sentada" para protestar contra "estaciones de descanso"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Vecinos de la Ciudad Vieja organizaron esta mañana una "sentada" en protesta de las denominadas "estaciones de descanso" que la Intendencia de Montevideo instaló en los alrededores de la Plaza Zabala y que despertaron el enojo de parte de los que viven en los alrededores.



Un grupo de vecinos colocó alfombras en el piso y sillas playeras donde están ubicados los bancos para evitar que la Intendencia de Montevideo pinte el suelo del lugar, como tenía previsto.



El pasado lunes habían colocado etiquetas con frases contrarias a la obra, y habían programado una reunión con el alcalde del Municipio B, Carlos Varela. Se trataba de pequeños carteles que rodeaban la Plaza Zabala y donde se podía leer: " “Qué error, espacios urbanos, qué horror”, “Usen el presupuesto para mejorar nuestra plaza”, “Plaza Zabala, estación de descanso desde 1890”, entre otras.



"La intendencia no abre un diálogo con los vecinos y le solicitamos una reunión que no la dieron, nos contestaron por mail que no", dijo Beatriz Sourio, una de las vecinas que forma parte de la movilización. "Nos sentamos en la calle para parar las obras", explicó a El País.



"Estamos preocupados por el atropello patrimonial que están haciendo", dijo la vecina y agregó que "están desoyendo a todo el mundo. Ante tanta impertinencia no nos queda otra que movilizarnos".

"Nosotros somos un grupo de amigos de la Plaza Zabala, no desarrollamos políticas partidarias, la intendencia ha hecho cosa buenas por la Ciudad Vieja, pero realmente esto es un desvarío patrimonial y la falta de diálogo que nos someten nos lleva a tomar esta medida", añadió.



Sourio agregó que los vecinos están "todos alrededor de la plaza, mirando a cada momento qué se hace en la plaza" y que "están esperando una instancia de dialogo". "Pedimos que nos escuchen porque todos queremos lo mejor para la ciudad de Montevideo", puntualizó.