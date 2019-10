Vecinos van contra la Intendencia de Montevideo por cobrar servicio que no presta

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Treinta y cinco familias de Carrasco contrataron asistencia letrada para recurrir contra la Intendencia de Montevideo. Consideran que la administración municipal las está “estafando” al cobrarles por un servicio que no presta. Se trata del “Adicional drenaje pluvial”, incluido en la Contribución Inmobiliaria, que equivale al 9% del tributo.

Son decenas las manzanas del barrio en las que no hay bocas de tormenta o drenajes para el agua de lluvia. Este es el motivo por el cual, luego de las tormentas, muchas calles quedan anegadas y empantanadas. Y que hace que los pozos negros se llenen más rápidamente, siendo necesario recurrir con mayor frecuencia a los servicios de las barométricas. En la zona hay casas que pagan entre $ 80.000 y $ 150.000 de Contribución Inmobiliaria.

“Se querían enganchar más familias, pero pusimos un tope de 35 porque sino serían un montón de papeles. Y hay que lidiar con eso. Carrasco no tiene pluviales desde Eduardo Blanco Acevedo (antes Santa Mónica, donde está el Devoto) hasta Lido y Avenida Italia. Rivera tampoco tiene pluviales”, declaró a El País María Magdalena Cadenas, quien tiene una inmobiliaria en la zona.



Una carta redactada por los vecinos agrega que “es fácil comprobar que las calles no cuentan con bocas de tormentas, ni pluviales de ningún tipo. En definitiva, nos están cobrando por algo que no existe. Además, muchas de estas calles tampoco tienen saneamiento, un derecho con el cual deberíamos contar porque está establecido en la Constitución”.

Intendencia de Montevideo. Foto: Nicolás Pereyra.

“Tenemos claro que no somos un barrio popular para la Intendencia. Nos han dicho en varias oportunidades que esto tiene una solución política; es decir, que debemos hablar con alguien en la IMM. Por otro lado, la semana pasada nos llamaron para decirnos que todo se soluciona el año que viene. Quieren calmar las aguas, pero los vecinos queremos respuestas claras y por escrito”, agrega.

Cadenas estima que el área sin drenaje de pluviales es probablemente “la cuarta parte” de Carrasco. “En Carrasco Norte hay bocas de tormenta en algunas esquinas puntuales, pero muchas familias me dijeron que no tienen”, anotó Cadenas.



Algunos recibos de Contribución Inmobiliaria de los vecinos, en poder de El País, dan cuenta de pagos de entre $ 2.800 y $ 10.000 por el “Adicional drenaje pluvial”. “En 1.000 metros de terreno se pagan $ 147.000 de Contribución aproximadamente, según lo edificado”, explicó la vecina.

Sin saneamiento.

“Las 35 familias presentamos a la Intendencia los recibos de Contribución, en los que se demuestra que se paga una tasa de aproximadamente 9 % por pluviales. También los certificados de propiedad y fotocopias de nuestras cédulas. Pero paralelo a eso, hay muchas familias sin saneamiento”, agregó la operadora inmobiliaria.



Según los vecinos, el no tener saneamiento y tampoco drenajes genera un perjuicio múltiple los días de tormenta: las calles se anegan y los pozos negros se llenan, requiriendo que sea necesario vaciarlos con frecuencia. “En una parte de Rivera no hay saneamiento, en Bazzurro y Lieja tampoco… Las embajadas no tienen pluviales: la de China, la de Japón, la de Perú”, indicó Cadenas.



“Tengo claro que no somos las familias más necesitadas, pero si no nos van a poner los pluviales, que no saquen la tasa”, concluyó.