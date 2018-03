Vecinos y la IMM debaten sobre bebederos y ceniceros en la playa

Desde mediados de enero el portal municipal Montevideo Decide (decide.montevideo.gub.uy) viene promoviendo debates entre los vecinos. Los puntos de discusión pueden ser sugeridos por los ciudadanos o por la propia Intendencia.

Por ejemplo, la comuna aprovechó la herramienta para preguntarle a la ciudadanía qué opina sobre incorporar ceniceros y duchas para pies y cuerpo en la playa, así como puntos de información turística, carteles informativos para peatones y ciclistas y puestos de alquiler de sombrillas y sillas. Como contraparte, hay usuarios que sugieren peatonalizar la rambla los fines de semana desde el Parque Rodó hasta Pocitos. O colocar bebederos a lo largo de la costa, "ya que fomentan la actividad física".

La web municipal aclara, de todos modos, que los debates no activan ningún mecanismo concreto de actuación.

Desde el lado de los ciudadanos, las ideas y preocupaciones giran en torno a varios temas, entre los que se destacan la limpieza, el tránsito, el transporte y la inseguridad.

Pero hay otras cuestiones. El último comentario ingresado al portal, por el usuario Fernando Bernini, señala que hay aspectos del "Buzón Ciudadano" de la Intendencia que podrían mejorarse: "Hay reclamos en los que responden en una semana o menos, mientras que hay casos en donde recién al mes dan una respuesta que deja mucho que desear. A modo de ejemplo, reclamo que los restaurantes de la Peatonal Sarandí no permiten pasar porque ponen toda su cartelería, sillas, mesas y sombrillas haciendo que el paso se pueda dar por apenas unos centímetros de peatonal. Me responden al mes para indicarme que se creó un expediente", comentó el ciudadano.

"¿Hay tiempos máximos de atención? ¿Un mes les parece un tiempo óptimo? Incluso he tenido reclamos a los que han respondido con más de un año de demora, aunque parezca una locura", agregó.

La semana pasada, una usuaria de nombre María del Pilar Benelli planteó la necesidad de instalar caniles para perros en diferentes plazas del Municipio E, que abarca barrios como Buceo, Malvín, Punta Gorda y Carrasco.

"Mi propuesta en particular es la instalación de un canil (espacio cerrado, con sombra, de amplia dimensión exclusivo para estar con nuestras mascotas) en la Plaza de la Armada (o Plaza Virgilio) ya que es un punto de encuentro para la gente de la zona y cuenta con mucho espacio para poder instalarlo", anotó la vecina.

Quejas y reclamos.

Algunos utilizan la herramienta para hacer cuestionamientos y reclamos concretos, como el caso de Luna Cabeza, que posteó lo siguiente el 15 de marzo: "Tengo dos volquetas enfrente a mi entrada, las cuales vivía limpiando hasta que me cansé. Hoy tengo mis canaletas llenas de basura. El año pasado llamé al Comunal 17 para que vinieran a limpiármelas y me dijeron que vendrían. Pasado mucho tiempo, hoy vuelvo a llamar y me contestan que tengo que hacerlo yo".

Otros planteos tienen que ver con la seguridad y la convivencia: "El terreno baldío lindante con nuestra propiedad, hace unos tres meses ha sido ocupado", dice César Guerra. "Estas personas hacen quema de materiales diversos, se escucha que rompen cosas y utilizan el lugar para sus necesidades, todo lo cual afecta a los vecinos, especialmente a los que estamos al lado", agrega.

Para otros montevideanos, el espacio público deja mucho que desear. "Es imprescindible que se arreglen las plazas de la ciudad, la mayoría dan vergüenza. Juegos rotos, limpieza cada dos semanas con suerte, falta de bancos para sentarse", escribió Santiago Ramos. Con respecto a los ómnibus, hay quejas pero también sugerencias, como la de Carlos Gamez: "Propongo agregar diariamente uno o más ómnibus extras a demanda. Imagino una app que los trabajadores puedan tener e ingresar las paradas de subidas y bajadas del siguiente día, de manera que si una buena cantidad solicita un origen y destino similar, se habilite un ómnibus extra, descongestionando así los ómnibus usuales y mejorando el tiempo de traslado y la calidad de vida de las personas".

El usuario Gonzalo Ocampo, en tanto, reclama que se preste "más atención a las quejas de los vecinos respecto a la reparación de calles en condiciones regulares o malas". Y Gabriel Núñez pide "coordinar los semáforos de una vez por todas".

"No logro entender cómo se invirtió tanto dinero en corredores (innecesarios para mí), en cámaras para controlar la velocidad, y se experimentó con inspectores en la rambla para acelerar el tráfico, pero no se toma en serio la idea de coordinar los semáforos que muchas veces son rojo tras rojo y generan tráfico pesado en horas pico y excesos de velocidad en horarios sin tráfico", opinó.

Con respecto a la limpieza, Mauricio Aguilar propone "identificar y corregir las malas prácticas de la ciudadanía y del gobierno municipal". Otros, como Andrés Cardoso, sugieren recurrir nuevamente a sistemas que en el pasado tuvieron efectos dispares:

"Creo que en los barrios más alejados de la zona céntrica se podrían implementar los canastos de metal en las afueras de cada hogar. Se podrían utilizar en aquellos casos en donde el contenedor más cercano se ve desbordado, como por ejemplo se ve en la Ciudad de la Costa".

Para abrir un debate alcanza con ser mayor de 16 años y registrarse en Montevideo Decide, lo cual se puede hacer utilizando Twitter, Facebook o Google+. Quienes están registrados pueden comentar en los foros abiertos, valorarlos y apoyarlos con los botones de "Estoy de acuerdo" o "No estoy de acuerdo". Los debates permanecen abiertos por tres meses.