Vecinos y ediles de San José se movilizan por crecidas que afectan a 600 familias

Un grupo de vecinos y ediles maragatos se reunirá mañana con el director de la Dirección Nacional de Aguas (Dinagua), Daniel Greif, a quien le pedirán que intervenga para limpiar y mejorar el cauce del río San José, buscando evitar las crecidas que anualmente llegan a afectar a unas 600 familias.

Uno de los cometidos de la Dinagua, una dependencia del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, es asegurar el uso sustentable de los recursos hídricos del país, mediante la formulación de políticas nacionales de aguas y saneamiento, contemplando la participación de los diversos actores involucrados y la coordinación con las restantes políticas públicas.



Héctor Silvera fue el edil del Partido Nacional que solicitó la entrevista con el director de la Dinagua. El legislador departamental dijo a El País que las crecidas afectan fundamentalmente a los barrios Hipódromo, Exposición, Roberto Mariano y Picada las Tunas. Y que hay veces que llegaron a ser 800 las familias afectadas.



“La pista donde se hacen las carreras de caballos, en la que hay mucha gente que vive de eso, también queda bajo agua. Los peones que varean caballos se quedan sin trabajo y tienen que trasladar los animales a otro lado. La crecida de abril de 2016 fue la peor de todas: llegó hasta la escuela 102, que está por Avenida Italia, algo que habitualmente no ocurre”, precisó Silvera.



“Caen unas gotas y se inundan todos estos barrios. Se pierden muchas pertenencias y valores de las casas de los vecinos. Tenemos que ir todos para un galpón y las casas quedan infectadas y debilitadas en su estructura. Esto lo vivimos todos los años y creemos que no es justo, alguien tiene que hacer algo”, agregó.



Este año, los vecinos ya han sufrido los efectos de las inundaciones. Y no descartan volver a padecerlos en breve.

Limpieza.

El edil del Partido Nacional explicó que se necesita una “limpieza profunda” en el río San José, un curso de agua que desemboca en el Santa Lucía.



El edil explicó que es necesario retirar arena para agrandar el cauce, además de “maleza y ramas que obstaculizan la circulación del efluente”.



“Le vamos a pedir también si es necesario a la Intendencia que colabore con maquinaria y camiones, pero quien tiene que dar la autorización es la Dinagua, por más que la Intendencia tenga la voluntad de hacerlo”, apuntó Silvera.



“También tenemos al Ejército con el Batallón N° 6. Con tres o cuatro retroexcavadoras grandes y cinco o seis camiones el río se limpia en un mes. Yo creo que en 50 años se habrá limpiado una vez, si es que se limpió”, agregó.



El mes pasado, las inundaciones afectaron a ocho departamentos, dejaron dos muertos y unos 9.000 desplazados. El impacto más fuerte fue en Florida y sobre todo en Durazno.