Vecinos de Salto marcharon por cierre del vertedero de basura

MOVILIZADOS POR EL MEDIO AMBIENTE

Se acumulan las quejas sobre la usina de disposición final de residuos.

LUIS PÉREZ SALTO

Centenares de personas participaron de la primera marcha "por un ambiente sano y sin vertedero a cielo abierto", convocada por la organización Vecinos Unidos del Hipódromo, la Asociación Civil Ambientalista de Salto y Salteños en Defensa de los Bienes Naturales.

Con punto de concentración frente a las instalaciones del Hipódromo, los manifestantes se encolumnaron y llegaron hasta la entrada al vertedero municipal portando pancartas, banderas uruguayas y tapabocas, exigiendo a las autoridades una solución definitiva para el depósito de residuos, en una lucha que lleva 20 años y varias administraciones.

Adriana Carabajal Conti, una de las vecinas que leyó la proclama, denunció que no existe control por parte de la Dinama, "quien autorizó con el aval de la Intendencia el vertido de los lodos tóxicos provenientes de la perforación en busca de hidrocarburos que se realiza en Cerro Chagas, próximo a Puntas de Valentín en Salto". Acotó que esos elementos contaminantes fueron arrojados en el vertedero municipal "sin un análisis previo y están allí contaminando, por el filtrado, el suelo y las aguas subterráneas".

También denunció que en el vertedero "están los desperdicios de los principales supermercados e industrias de Salto y residuos orgánicos de un frigorífico local, y que familias que hurgan en el lugar se sirven de esos desperdicios y dan de comer a los niños".

Otra de las oradoras en la manifestación fue Adriana Cardozo. En la proclama recordó que hace 20 años que "la clase política viene haciendo estudios y más estudios, consultorías y más consultorías, sin resultado alguno".

"Basta ya de promesas, hay que hacer, hay que poner manos a la obra", enfatizó.

Alejandra Silva y Monti, en representación de la organización de la marcha, reconoció que la solución a dicho problema no es fácil, "pero ustedes como gobernantes tienen el poder y los recursos para solucionarlo", enfatizó. Le recordó luego "a toda la clase política" que "seguirán en alerta".

"Seguiremos haciendo marchas y si es necesario cortaremos la entrada al vertedero hasta que se solucione el grave problema sanitario que sufrimos", dijo Silva y Monti.

Menores.

En febrero de este año, ediles de la oposición acusaron a la administración comunal de permitir que niños cumplan tareas de hurgadores en el predio del vertedero. Los ediles del Partido Colorado, María de los Ángeles Márquez y Glodomar Fraga, constataron esta situación irregular luego de entrevistarse con los damnificados y visitar el lugar. Observaron que los niños trabajaban como hurgadores junto a personas mayores.

El director de Recolección de la Intendencia, Fernando González, reconoció la situación en una nota publicada en Diario Cambio, pero sostuvo que era "incontrolable". "La lucha es constante: se hace la denuncia policial, los retiran y al poco tiempo están de vuelta", explicó González. Los vecinos también han denunciado los incendios que ocurren en el terreno, generando espesas nubes de humo negro.