US$ 2.000 a taxis por llevar sillas de ruedas

De esta manera, se pretende fomentar la adaptación de los vehículos y la eventual compra de nuevas unidades, ya que existen autos para esta finalidad homologados por la administración municipal.

Los taxistas que aspiren a obtener este dinero (que quieran cambiar sus unidades y estén interesados en participar en eventuales licitaciones de nuevas chapas) deberán anotarse en la Unidad Administración de Transporte de la IMM.

El listado de aspirantes caducará el 31 de diciembre de cada año y se renovará a partir del 1º de enero y durante los próximos 60 días, a los efectos de dar lugar a nuevos interesados, así como depurar aquellos que ya no tengan interés. Transcurrido dicho plazo, los inscriptos en la lista del año anterior que no hayan renovado su inscripción no serán tenidos en cuenta para el año en curso.

Según la resolución aprobada esta semana, "existe una demanda creciente de personas con discapacidad para contar con medios que les permitan desplazarse en forma cómoda, con mayor disponibilidad y acorde a sus necesidades".