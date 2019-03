Uruguayos expertos en 3D se sienten ignorados por acuerdo para restaurar el Legislativo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

En la calle La Gaceta y Francisco Muñoz, un hombre de mi edad, veterano, iba caminando por la vereda desierta hablando por teléfono cuando fue sorprendido por un joven veinteañero que apareció desde sus espaldas, le puso un cuchillo en el cuello, lo empujó contra un auto estacionado, cayó al piso encima suyo y le rapiñó el celular que minutos más tarde entregó a un socio granuja, truhán, vagabundo. Ambos jóvenes quedaron captados por las cámaras de videovigilancia y fueron enseguida procesados por la Justicia.

Un rato antes, el pasado viernes, este cronista llegó a esa zona de Pocitos, exactamente a una oficina de Muñoz y La Gaceta, para realizar una entrevista sobre nuevas tecnologías de filmación y registro de datos, aunque no pupularizadas, más bien lejos aún del alcance de la mano del hombre de la calle, sea honesto o chorro.



Yendo al grano, la nota apuntaría a saber si en Uruguay existe tecnología 3D para escanear edificios y si hay técnicos con experiencia comprobada en descubrir patologías que sobrevienen con el tiempo en muros, columnas y ornamentos. Las dos inquietudes tuvieron respuesta positiva y por consecuencia pasó a quedar en tela de juicio más de una declaración pronunciada al anunciarse que expertos rusos estarían a cargo de los relevamientos necesarios para la restauración del Palacio Legislativo, de cara al centenario de los festejos de 2025.



La riqueza que puede aportar la presencia de esos técnicos, que en abril darían el resultado del informe del relevamiento de la fachada, no está en discusión, pero sí se cuestiona, por ejemplo, que se sostenga que “los aparatos” para concretar los diagnósticos no existen en Uruguay, como tampoco la experiencia en restauraciones, lo cual se desprende de declaraciones efectuadas al portal del servicio informativo Sputnik por asesores de la Comisión de Festejos del Centenario, que cuenta, para los primeros trabajos, con un fondo de ahorros de la Cámara de Senadores y la de Diputados.



El ingeniero Rafael Tomini respondió a El País que, en verdad, desde 2011, la empresa Escaning, que integra junto a otros colegas y arquitectos, ha ya trabajado en proyectos patrimoniales aplicando tecnología de escaneado 3D. “Que yo sepa, somos los únicos en Uruguay que lo hacemos, y empezamos con un trabajo en La Calera de las Huérfanas, en donde intervino una comisión del Ministeriode Educación y Cultura con ayuda de la Universidad del País Vasco. Nos encomendaron hacer un relevamiento por métodos tradicionales, ladrillo por ladrillo, inviable por los tiempos que llevaría. Entonces, conociendo la existencia de tecnología 3D, la trajimos, y en base al modelo que hicimos se intervino en La Calera”.



Desde entonces se sumaron otros análisis de importancia, desde el hall central del edificio histórico del Banco República de Ciudad Vieja, hasta la Capilla San José del Manga, también conocida como la iglesia de Jacksonville, o la Iglesia de Cristo Obrero, ubicada en Atlántida, obra del ingeniero Dieste, para cuya recuperación a partir de análisis geométricos de fisuras o deformaciones actuaron también ingenieros y arquitectos de la Universidad de la República, incluidos los modeladores tridimensionales.



“En este útimo caso hicimos exactamente lo mismo que van a hacer quienes integran la delegación rusa, con los mismos equipos, de la misma calidad, y nos llevó dos días. Se compararon los planos de Dieste con los modelos tridimensionales, se analizaron todas la patologías, se modeló e hicieron ajustes”, recuerda Tomini, quien con sus socios ya ha dado talleres a nivel académico, para transmitir lo aprendido hasta hoy.

nuevas herramientas Patologías, reformas y derrumbes



A fines de 2018, la Sociedad de Arquitectos del Uruguay anunció que, en convenio con la empresa Escaning, estaba realizando un relevamiento mediante nube de puntos del edificio sede.



Esto permitirá realizar un modelo paramétrico bajo metodología BIM, para documentar las patologías del edificio, ordenar reparaciones, reformas, ampliaciones o hacer un edificio nuevo.



Certezas y recursos económicos



Al quedar registrado mediante el conjunto de imágenes escaneadas todos los elementos constructivos, los del mobiliario o los del acervo escultórico de un edificio en 3D, será posible estimar los costos de una reforma o ampliación, así como la reposición de piezas, como ser capiteles de columnas, con grados de precisión altos, que dan certezas respecto a los recursos económicos involucrados.



Cómo hacer mejor los túneles



El escaneado 3D también se está volviendo clave en ingeniería civil, por ejemplo en túneles de nueva ejecución, debido a que los métodos utilizados hasta la fecha dejan mucha incertidumbre. Se puede hacer un registro geométrico de estructuras, cálculo del movimiento de tierras, modelamiento y comprobación de viaductos. Y hasta aplicar en el relevamiento del tránsito y calles.



Ventajas en canteras y en minas



El escaneado 3D de canteras y minas abiertas es también un método de gran utilidad, se evita los posibles errores típicos de interpolación por el método de topografía clásica. Con una nube de puntos en 3D y proyección sobre los mismos de color verdadero, se puede asimismo llegar incluso a identificar las diferentes vetas de los distintos materiales existentes.

Modelos para conservar el patrimonio Al escanear cualquier estructura, desde una pared hasta un puente, es posible detectar qué trabajo hizo el tiempo. El ingeniero Rafael Tomini cuenta que en la lista de los modelados realizados por técnicos uruguayos no debe olvidarse lo que se hizo con los muelles del Frigorífico Liebig-Anglo de Fray Bentos, la cocina del mundo que es parte del paisaje cultural e industrial reconocido por la Unesco como Patrimonio de la Humanidad. En relación a lo previsto para el Palacio Legislativo no oculta que se sintió ofendido. Afirma y reafirma que los equipos de los rusos no son mejores a los que ellos tienen. “El año pasado estuvimos en contacto con los arquitectos del Palacio, y nos mencionaron la comisión para la restauración por los cien años, e incluso nos invitaron para ver si queríamos participar en esa comisión. Estaba todo muy abierto, muy bien, hasta que veo la noticia en la prensa. Llamo a los arquitectos y me contestan que no estaban enterados de la decisión. Sorprendió mucho leer que se dijera que la tecnología no existe en el país”.

Casa central del BROU Dentro del recinto se llevaría a cabo la Bienal de Arte y fue necesario en 2012 hacer una documentación del hall central para un análisis arquitectónico y dimensional del espacio del evento.



Iglesia Cristo Obrero Con tecnología 3D, la empresa Escaning hizo en 2016 un relevamiento de lo construido para cotejar las medidas reales con los planos existentes. El trabajo fue apoyado por Getty Foundation

Fábrica nacional de cervezas Al no contar con planos de las estructuras, se documentaron en 2017 los tipos de estructura de cerchas que soportan las cubiertas de los galpones, para analizar la viabilidad de la estructura.