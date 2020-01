Uruguayo varado en Filipinas: "Pasé mi cumpleaños en el aeropuerto, rodeado de miles de personas"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La idea original era empezar su cumpleaños número 33 subiendo a un avión con destino a Malasia y "pasarlo a pleno" en Phi Phi (Tailandia), pero el volcán filipino Taal le cambió los planes a Diego Paz, uno de los seis uruguayos que quedó varado debido al riesgo inminente de una erupción.

Él y su grupo de amigos había ido a visitar El Nido, uno de los mayores atractivos turísticos que tiene Filipinas debido a sus aguas cristalinas. Desde ahí se subieron a un avión con destino a Manila, donde harían escala hasta llegar a Malasia con destino final en Krabi, Tailandia.

"Veníamos en el vuelo desde El Nido y el piloto nos avisó que a la derecha íbamos a encontrar un volcán que había entrado recientemente en erupción y nos encontramos con una imagen increíble, era algo que nunca habíamos visto en nuestras vidas", dijo Paz a El País. Lejos estaba de saber que ese volcán, que había dado un espectáculo único para él, iba a ser el causante de que pasara más de 30 horas varado en un aeropuerto.

El vuelo siguió con normalidad, lo mismo el aterrizaje pero al momento de ir a realizar la conexión para su siguiente vuelo les indicaron la gravedad de la situación y la decisión de cerrar el aeropuerto.

Con los hoteles colapsados y los vuelos cancelados Paz y su grupo de amigos no tuvieron más opción que quedarse en el aeropuerto. "Nos comimos treinta y pico de horas de espera, sin muchas certezas y con una embarazada de 8 semanas", indicó.

Paz explicó que su aerolínea AirAsia es la única que canceló todos los vuelos y por tanto cualquiera que estuviera programado no pudo salir en tiempo y forma.

"Mi cumpleaños es hoy (13 de enero) y lo recibí en un lugar donde no lo habíamos planificado, es un cumpleaños único que no me voy a olvidar más", indicó Paz y agregó: "Es una experiencia rara porque estamos más preocupados con qué va a pasar con nuestros vuelos. Lo pasé durmiendo en el piso del aeropuerto y rodeado de miles de personas, pero bueno, lo tomo con humor, como siempre".

Luego de casi 40 horas lograron encontrar un hotel para hospedarse hasta que puedan volar a Malasia. La aerolínea en un inicio les indicó que cubriría los gastos pero finalmente decidió que cada pasajero debía pagarlos.



"Por suerte el consulado (de Uruguay) se comunicó con nosotros y está en contacto permanente. Están al tanto de la situación y están tratando de darnos una mano. Se contactó con la aerolínea pero mucho no se pudo hacer", indicó Paz y agregó que también se comunicaron uruguayos que viven en Manila y que los ayudaron explicándoles la situación.

Paz y su grupo de amigos esperan que el vuelo que está programado para mañana al mediodía salga sin inconvenientes. "De todas maneras estamos evaluando la posibilidad de salir por otras aerolíneas que sí están saliendo del país y también vamos a ver si el consulado nos puede dar otra alternativa", indicó y remarcó que se insistió en que viajan con una embarazada pero que aún así la aerolínea no se responsabilizó.



"La idea es salir de acá porque la ceniza se hace sentir bastante en las calles y bueno, nos queremos ir", expresó con la esperanza de que más temprano que tarde puedan seguir su viaje.