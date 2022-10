Un Solo Uruguay se planta contra una reforma jubilatoria que "privilegia a beneficiarios históricos"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Este sábado sesionó la Mesa Nacional del movimento Un Solo Uruguay (USU), en la que representantes de los 19 departamentos se dieron cita para conversar y desarrollar los lineamientos que el movimiento desarrolla en la

agenda política nacional.



Según expresó USU en un comunicado, los principales temas expuestos fueron la actividad desarrollada en el Banco de Previsión Social (BPS) y la oposición al lineamiento de las licencias sindicales aprobadas por el directorio, bajo la única negativa del representante por los empresarios, José “Pepe” Pereyra, que también forma parte del movimiento.



Además, USU definió no dar apoyo a la reforma jubilatoria propuesta por el gobierno, debido a que "no aborda las principales temáticas de fondo que necesita el país, perdiendo una oportunidad única de modificar las jubilaciones más sumergidas, privilegiando sí una vez más a los

beneficiarios históricos, los cuales no se tocan porque llevaría a una compleja discusión nacional", afirmaron.

"Lamentable estamos presenciando una reforma que mantiene los mismos

lineamientos que hace mucho tiempo y le da nuevos clientes al sistema mixto que ya ha fracasado en el BPS", dijo además la organización.