Uruguay no cumple con normas para evitar trata de gente

El gobierno de Estados Unidos sostuvo que Uruguay “no cumple totalmente con las normas mínimas para la eliminación de la trata de personas”, aunque admitió que “está tomando importantes medidas para lograrlo”.

El secretario de Estado, Mike Pompeo, presentó el informe anual sobre trata de personas a nivel mundial correspondiente a 2018, en el que sostiene que “el gobierno (uruguayo) demostró en general haber trabajado más en el tema en comparación con el período del informe anterior. Por lo tanto, Uruguay se mantuvo en el nivel 2”.



No obstante esa aclaración el documento divulgado ayer sostiene que la administración de Tabaré Vázquez “no cumplió con las normas mínimas en varias áreas clave. Funcionarios policiales e inspectores de trabajo no identificaron víctimas de manera proactiva y sistemática, y el gobierno no tuvo servicios adecuados para las víctimas”. También indica que “los intentos de enjuiciar y condenar a presuntos tratantes fueron insuficientes; el gobierno no condenó a ningún tratante por segundo año consecutivo, y solo ha condenado a cinco tratantes en los últimos seis años”.



En 2018, el gobierno inició 17 investigaciones de trata (hubo 10 en 2017): tres por trata con fines de explotación laboral y 14 por trata con fines de explotación sexual. El gobierno informó que se obtuvieron cuatro procesamientos (hubo 23 en 2017): uno por trata con fines de explotación sexual y dos por trata con fines de explotación sexual o laboral (no se supo por qué fue el otro).



No hubo condenas a ningún tratante (tampoco hubo condenas en 2017). Durante los últimos seis años, solo se ha condenado a cinco tratantes, de un total de 43 investigaciones y 52 procesamientos, dice el documento, que agrega que la Unidad de Género de la Fiscalía General de la Nación se centró en investigar y enjuiciar delitos relacionados con la trata y la explotación infantil.



Para el gobierno de Donald Trump su homólogo uruguayo no protege suficientemente de trata a los menos. En esa línea, el informe del departamento de Estado de Estados Unidos sostiene que “el gobierno mantuvo un nivel de trabajo inadecuado en lo que refiere a protección. El Mides fue el principal proveedor de servicios para víctimas de todos los delitos, pero no existieron en Uruguay servicios especializados para víctimas de trata. El INAU estuvo a cargo de asistir a víctimas menores de edad (niños y adolescentes). En 2018, se identificaron 95 víctimas. No quedó claro quién identificó a esas víctimas ni cuántas de ellas fueron víctimas de trata con fines de explotación sexual o de trabajo forzado”.