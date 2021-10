Unión de Exportadores sobre paro: fue "un golpe a la producción y al empleo"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Durante 72 horas las actividades en el puerto de Montevideo estuvieron paralizadas debido al paro realizado por el sindicato. La medida fue calificada como "un golpe a la exportación, a la producción y al empleo" por Teresa Aishemberg, gerenta general de la Unión de Exportadores.

"Los perjuicios económicos y de imagen, que es lo que nos impacta más frente a nuestros clientes en el exterior, son enormes", aseguró la gerenta general en diálogo con "Doble Click" (Del Sol FM). "Uruguay viene construyendo desde hace más de 50 años esta imagen de seguridad, de proveedor confiable para el mundo y no cumplir con plazos y compromisos evidentemente que puede tener efectos negativos importantes", agregó.



Asimismo, Aishemberg aseguró que para las empresas no es normal que se tomen este tipo de medidas sindicales, consideradas por ella como un "obstáculo local", durante tanto tiempo. "Las navieras llamaban a la gremial a avisar que el barco no iba a parar en el puerto de Montevideo y que lo iban a desviar", dijo.



"Hay muchos contenedores que no salieron del puerto y no llegaron los contenedores vacíos que tanto requeríamos, entonces se nos generó una situación bastante compleja", dijo.



En esa línea explicó que en los casos de los productos perecederos, como frutas por ejemplo, se tomó la decisión de guardarlos en depósitos, pero indicó que la capacidad era limitada. En 15 o 20 días, adelantó, se anunciarán los datos al respecto del impacto de la medida.



Aishemberg expresó que existen otros caminos para negociar, como son los Consejos de Salarios, que no implican la paralización de las actividades. "Nosotros tenemos diálogo permanente con las autoridades, con los sindicatos, con las terminales, para que se busquen fórmulas de encuentro. Seguiremos con ese espíritu que nos anima, porque tenemos necesidades todos de generar más trabajo, no menos", dijo.



El sábado, la Unión de Exportadores emitió un comunicado en el que aseguró que el paro "agravó" más la situación "adversa" que transitan los exportadores debido a la pandemia.



El paro en el puerto realizado por el Sindicato Único Portuario y Ramas Afines (Supra), al que luego se adhirieron los trabajadores de Montecon, tenia como objeto de conflicto la petición de 20 jornales asegurados, cuando la normativa vigente es por 13.



A raíz de esto, las exportaciones e importaciones, en una semana de gran movimiento en el puerto de Montevideo, se vieron afectadas.