El turismo en Colonia atraviesa uno de los más crudos inviernos

El movimiento turístico en el departamento de Colonia cayó entre 25% y 40% desde el pasado mes de junio, según datos manejados por los operadores privados y el gobierno departamental.

Dos hosteles y tres posadas resolvieron cerrar hasta que mejore la situación. Además, varios hoteles y comercios de otros rubros debieron enviar personal al seguro de desempleo ante la caída en la actividad comercial, de acuerdo a información de la Cámara Hotelera de Colonia.



Los empresarios sostienen que la variación cambiaria que aplicó Argentina, encareciendo los precios uruguayos, es la responsable de la brusca caída del consumo turístico.



Muchos entienden que es una “situación puntual” que podría tener un cambio en la medida que se aplique una variación en los aspectos promocionales y suba la temperatura. De hecho, también sostienen que influyó que durante los últimos meses llovió durante muchos fines de semana, un freno para el turismo interno, según estiman los operadores.



“Después de la Semana de Turismo ya empezó a verse el problema, pero esto comenzó en junio. En mayo ya se vislumbraba que íbamos a trabajar menos y después se afirmó la baja. Las vacaciones de junio nos pegaron doblemente, casi no hubo turismo interno porque es muy conveniente ir a Argentina o Brasil y en las vacaciones de argentinos y brasileños vino muy poca gente”, afirmó Gerardo Pernigotti, presidente de la Asociación Turística de Colonia y titular de la Cámara Gastronómica local.

Al seguro.

Una empresa de transporte turístico envió a 65 personas al seguro de desempleo, en otros casos se aplicó la medida a decenas de trabajadores, dependiendo de las dimensiones del negocio, expresó Pernigotti.



El director de Turismo de la Intendencia de Colonia, Mario Sobrero, confirmó a El País que la caída en la actividad es de entre un 25% y 40% en promedio. “Nosotros hacemos un sondeo permanente, algunos negocios han trabajado hasta un 40% menos, varía según la categoría. En promedio, podemos decir que la caída es de un 25% con relación al año pasado”, dijo.



La Intendencia no maneja números precisos sobre la cantidad de personas enviadas al seguro de paro en el sector turístico. De todos modos, el director Sobrero subrayó que existe una gran preocupación por el alto número de afectados. Por otro lado, recordó que en algunos casos los negocios no pueden cerrar sus puertas por falta de capital. “Muchas veces se piensa en cerrar el negocio pero no se cuenta con respaldo económico para hacerlo, por este motivo se dispara el endeudamiento”, explicó.



Por su parte, el presidente de la Cámara Hotelera de Colonia, Miguel Slimovich, aseguró a El País que se está viviendo “un invierno de pérdida absoluta”. El empresario afirmó que la expectativa está puesta en los próximos meses de septiembre y octubre. Se espera que el público vuelva a recorrer los destinos principales del departamento.



Por otro lado, Slimovich apuntó que en el mes de noviembre se realizará una convocatoria a 300 mayoristas del sector turístico argentino con el objetivo de mejorar las condiciones para el invierno del año 2019.