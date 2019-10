Tres de cada cuatro calles en Montevideo deberán tener nombres de mujeres

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

En su última sesión plenaria de octubre (las restantes se suspendieron por las elecciones), la Junta Departamental aprobó un proyecto de decreto ingresado como “grave y urgente”, por el cual tres de cada cuatro nombres que se ingresen al nomenclátor de Montevideo deberán ser de mujeres.

Según la resolución 2727/19 enviada por la Intendencia a la Junta, la intención política de este cambio en la normativa es “fortalecer la inclusión social y la convivencia e incluir las perspectivas de derechos humanos e igualdad de género de forma sistemática en todas las etapas de las políticas (diseño, ejecución, monitoreo y evaluación)”, así como también impactar “en la estructura y procedimientos de toda la Intendencia, promoviendo al mismo tiempo el cambio cultural en la ciudadanía”.

El decreto, que estuvo a estudio de la Comisión de Nomenclatura de la Junta, fue aprobado por 25 de 28 ediles presentes. Los tres que votaron en contra fueron Javier Barrios Bove, Gastón Arias y Hermann Kruse, todos del Partido de la Concertación.



“Esto no tienen nada que ver con el machismo. Yo voté los últimos tres homenajes que se pusieron en el Paseo de los Soles de la peatonal Sarandí, y se trata de mujeres destacadas: Ida Vitale, Ida Holz y Matilde Rodríguez Larreta. No tiene nada que ver la cuotificación, el tema es si se lo merecen o no se lo merecen”, declaró a El País el edil Barrios Bove (Alianza Nacional).

El legislador de la lista 2004 también cuestionó que Rosa Luna, figura del candombe y también militante del Partido Nacional “no tenga una calle” y que “una mujer muy meritoria como lo fue Adela Reta, vinculada al Partido Colorado, tampoco tenga la suya”.



Según Barrios Bove, “muchas veces no se trata de un tema de méritos sino de filiación política” y eso es “lo que ha trancado en la Intendencia, el Plenario de la Junta y la Comisión de Nomenclatura, que mujeres de esa talla no sean reconocidas”.



Argumentación a favor.

El proyecto “Mujeres con Calle”, que impulsa el Departamento de Desarrollo Urbano de la Intendencia de Montevideo se propone visibilizar y reconocer los aportes de las mujeres en la historia y construcción de la ciudad a través de la nomenclatura, “de manera de integrarlos a la memoria e identidad del departamento”. Según este proyecto, del total de las calles que llevan nombres de personas, el 93% corresponden a varones, es decir que menos de 150 calles de un total de 5.700 llevan nombres de mujeres.



“Mujeres con Calle” también pretende favorecer “la apropiación de la ciudad por parte de niñas, adolescentes y mujeres, entendida como identificación, empoderamiento y reconocimiento, concientizando a la sociedad sobre el valor del aporte de las mujeres y disminuyendo el desequilibrio actual que transmite a niñas y niños los estereotipos de género que excluyen a las mujeres del ámbito público y por tanto de los espacios públicos”. De esta forma, “busca ser un paso en la reparación de la injusticia histórica”.

Nuevas calles.

Desde julio de 2018 a la fecha, 16 mujeres fueron incorporadas al nomenclátor capitalino: Alcira Ranieri de Pivel Devoto (abogada e historiadora), Ana Packer (enfermera), Lucía Sala de Tourón (historiadora y docente), María Albareda de Canessa (María de Monserrat, escritora y dramaturga), Renée Bonnet (pianista y pedagoga), Concepción Silva Bélinzon (poeta), María Farachio (escribana), Adela Paretti (primera obstetra), Alina Armand Ugon (primera química farmacéutica), Herminia Sierra de los Santos (primera escribana recibida), Luisa Machado de Abellá (primera escribana en ejercer), Ana María Federici (primera perito mercantil), María Morales (primera contadora), Yolanda González Pailos (primera agrimensora), María Julia Fernández, y Margot Vera (actriz).