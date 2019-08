Treinta y Tres cuestiona nuevas áreas protegidas

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

La Dirección Nacional del Medio Ambiente (Dinama) quiere extender el área protegida en los alrededores de la Quebrada de los Cuervos en el departamento de Treinta y Tres. Con ese motivo, el 26 de julio hizo manifiesto el proyecto Proceso de ingreso de Quebrada de los Cuervos y Sierras del Yerbal al Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas (disponible en la web del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente) bajo lo previsto en la Ley Nº 17.234 de protección ambiental.

El proyecto propone incluir más territorio dentro del Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas (SNAP), lo que implica que la zona protegida y el área adyacente se ampliará a 51.128 hectáreas en total -hoy alcanza aproximadamente 14.000 hectáreas-. Esta medida abarcará 171 padrones rurales del departamento olimareño dentro del área natural protegida y 388 padrones rurales de la zona adyacente.



El intendente de Treinta y Tres Ramón da Silva dijo a El País que existe preocupación desde el gobierno departamental por lo que implica el cambio propuesto por la Dinama para la productividad de la zona.



“Nosotros defendemos la Quebrada de los Cuervos como área protegida y nos parece que la zona de adyacencia delimitada hasta ahora es razonable. Lo que no nos parece razonable es la ampliación porque para nosotros compromete el desarrollo del departamento”.



La intendencia se comunicó con la Junta Departamental del departamento, que tomó una postura similar.



Para la Dinama la propuesta se justifica porque la zona delimitada en el proyecto se “encuentra bajo importantes presiones de uso, que significan una amenaza para la conservación de su belleza escénica y funcionalidad ecológica”.

Entre las prohibiciones que conlleva el área natural protegida y la zona adyacente están la urbanización, la actividad minera, la plantación forestal de especies exóticas y el engorde a corral de ganado, la instalación de parques eólicos, la agricultura con organismos genéticamente modificados, etcétera.



Según la Dinama, a futuro casi un tercio de la superficie sería ocupada por forestación, en “una de las zonas con mayor importancia de bosques serranos y que comprende las nacientes de las principales cuencas hídricas del país”. La actividad minera puede generar fragmentaciones y discontinuidades en la región ecológica.



En el proyecto está explícito que la iniciativa surgió a partir de la inquietud de vecinos del entorno del Paisaje Protegido Quebrada de los Cuervos por incorporar sus predios al área natural protegida. Sin embargo, Da Silva afirmó que hay productores disconformes, sobre todo aquellos que están más lejos del área.



Consultado respecto al diálogo con la Dinama, el intendente aseguró que se le comunicó al organismo el desacuerdo. Agregó que no se trata de un conflicto por la defensa del área protegida, pero que la ampliación territorial les resulta desmesurada.

“Es mucho espacio que pone en riesgo proyectos productivos, porque dentro de esas áreas hay que manejarse de determinada forma, hay actividades que no se pueden realizar, están prohibidas las construcciones, entre otras cosas. A no ser que haya un elemento extraño o externo que no se ha mencionado en el proyecto y que signifique un riesgo para este hábitat, no nos parece razonable”, sostuvo.



Según Da Silva, dentro de las hectáreas que se manejan hay también proyectos del Estado que se contraponen a esas medidas, como Cementos del Plata de Ancap. Por este motivo creen que el proyecto no solo es contraria a la estrategia departamental sino a la del país: “Estamos haciendo una transformación de medio país para que se instale la planta UPM y declaramos esta área fuera de esas posibilidades, entonces creo que va a contramano, no entendemos realmente la posición de la Dinama”.