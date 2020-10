Transporte pretende regalar pegotín para incentivar uso de peaje automático

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El ministro de Transporte, Luis Alberto Heber, dijo que pretende "regalar" el TAG que habilita a los autos a continuar con su recorrido sin frenar en el peaje para incentivar la automatización de los peajes.

"Tenemos 15 peajes que recaudan U$S 70 millones anuales, que son con las que hacemos rutas, y de esos U$S 70 millones hay US$ 20 millones que son de la administración de cobro... Es de los porcentajes más altos del mundo. Yo no estoy para calentar asientos. Yo llego y veo que se cobra US$ 20 millones que perdemos por administración porque no robotizamos y automatizamos los peajes. ¿No es mejor gastar la mitad que es lo que se gasta en el resto del mundo? Entre el 10 y 12% de la recaudación y por lo tanto tener US$ 10 millones para invertir anualmente en rutas que a su vez van a dar empleo. A mí me parece que es la solución correcta. La automatización es terminar sin barreras", planteó el ministro en "Informativo Carve" (radio Carve).

La automatización a la que hace referencia Heber significa levantar la barrera, bajar la velocidad sin detener el auto y que una cámara registre el TAG. El TAG, el pegotín inteligente que va en el parabrisas, permite así que los autos circulen sin tener que frenar y abonar y luego el cobro le llega a la tarjeta (débito o crédito) del titular o a través del servicio Mi Dinero.

"El TAG lo pretendemos regalar a la gente. Pensamos ofrecer gratuitamente el TAG para pasar por los peajes", reconoció Heber.

Actualmente la generación del TAG tiene un costo de $ 180. Con el pegotín ya incluido, el usuario se podrá ahorrar también un 17% en cada peaje que hoy está abonando cuando lo hace en efectivo.



Hoy, para generar el TAG, los usuarios pueden hacerlo a través de algunos peajes asignados o con los bancos y aseguradoras adheridos. Todos se pueden corroborar de forma online en telepeaje.com.uy.

¿Y qué pasa con los cajeros de los peajes?

Heber también se refirió a qué ocurrirá con los trabajadores que actualmente se encuentran trabajando en los cajeros de los peajes: "El Sunca está preocupado por los trabajadores y yo les he dicho que de los 400 funcionarios que trabajan en los peajes hay 150 que van a quedar, porque se los precisa para tareas de supervisión y equipamiento".



El pasado 28 de setiembre, Heber también indicó en el Parlamento que "no van a quedar sin trabajo" porque "vamos a hacer una bolsa de trabajo".



"Van a haber nuevos peajes y puestos en frontera para que los turistas que ingresen a nuestro país tengan el TAG suficiente como para pagar automáticamente, en varios turnos", detalló.

Peajes en el anillo perimetral: "Si se quiere hacer la obra se tiene que financiar

El ministro también habló sobre la posibilidad de instalar peajes en el anillo perimetral con el fin de extender la ruta y reiteró que "no es un proyecto del gobierno".



"Es una iniciativa privada. Tres empresas se juntaron y presentaron la iniciativa que solo tuvo aprobación en la Intendencia de Montevideo (IMM). El único que aprobó el anillo perimetral y los peajes correspondientes fue la IMM", explicó.



"Si se quiere hacer la obra se tiene que financiar y de dónde se financia es la pregunta. Si no no hay obra", dijo Heber y remarcó que están estudiando el tema.