Transporte presenta denuncia penal contra astillero y barcos que chocaron en Carmelo

El ministro de Transporte y Obras Públicas anunció esta mañana que presentará una denuncia penal en Carmelo contra los dueños del exastillero Maffoni y de los tres barcos que chocaron contra el puente giratorio construido en 1912 el fin de semana pasado, lo que generó que un barrio entero y varias instituciones quedaron sin conexión terrestre con la ciudad.



Según Rossi "la autorización para que los barcos llegarán ahí nunca fue de la Dirección Nacional de Hidrografía (DNH)". Es más, la DNH intentó evitar el ingreso de los barcos en el año 2006, pero la Prefectura Nacional Naval (PNN) les dio el permiso.



El ministerio trabaja para conseguir el retiro de los barcos. Rossi dijo que "la balsa no está funcionando en el día de hoy porque las ligas que estaban tirando los barcos para que no pierdan posición están tensas e interrumpen la posibilidad de circular con la balsa".



Sobre la restauración del puente que permita la conexión, Rossi dijo que está "todo preparado para que una vez el puente quede libre re establecerlo, pero la verdad es que esto es una situación grave no solo por el puente sino porque afecta a los carmelitanos".



Rossi afirmó que "al parecer" se puede reparar el puente y estiman que el costo sea de unos "US$ 3 millones". La reparación depende del movimiento de los barcos. "No se puede hoy porque hay uno de los barcos colgado de la parte central. Para sacar ese barco hay que sacar antes los otros procurando que no zafe porque un nuevo golpe pone en peligro nuevamente la estructura del puente", explicó Rossi.



Rossi dijo que "no hay un lugar definitivo" para los barcos, pero planteó que una posibilidad es el desguace. La mayor complejidad es el impacto ambiental.