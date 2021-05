Trabajadores del BPS enviaron carta a Mieres con propuestas para "aliviar" consecuencias de la pandemia

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Los representantes de los trabajadores del Banco de Previsión Social (BPS) enviaron una carta al ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres, proponiendo cuatro medidas para "aliviar" y hacer frente a las consecuencias que trajo la pandemia del coronavirus.

"La gravedad de la situación que está afrontando el país requiere de la intervención directa del Estado con mayor y mejor protección social. Debemos hacer frente a esta crisis sanitaria con más medidas de apoyo económico para evitar que las consecuencias sean aún peores de lo predecible. En este sentido, es que presentamos estas propuestas de seguridad social que, sin dudas, ayudarán a transitar de una mejor forma la vida de decenas de miles de trabajadoras y trabajadores", señalaron.



En primer lugar, solicitaron el pago del subsidio por enfermedad desde el primer día en caso de cuarentena preventiva por COVID-19.

Al estar con un contacto positivo, la persona debe hisoparse a los siete días de ese contacto y guardando una cuarenta sin sabe si el resultado. Los trabajadores señalaron que "en virtud del período de carencia de 3 días, las personas en algunos casos se ven impulsadas a no denunciar el contacto, para no verse obligadas a permanecer aisladas, cobrando la mitad de los días".



Segundo, simplificar la solicitud de licencia por enfermedad para tener derecho al subsidio.



Los trabajadores propusieron que se habilite el mecanismo de licencia por "la comunicación del empleador de que el trabajador se encuentra en cuarentena preventiva, en forma similar a lo que se realizó con los trabajadores mayores de 65 años" y por "el resultado del hisopado que no podrá realizarse más allá de los 8 días del inicio de la cuarentena preventiva".



Tercero, pidieron un aumento del tope mínimo del seguro de paro para los trabajadores "perjudicados" por la crisis.



Argumentaron que a medida que avanza la pandemia "muchos trabajadores generan subsidios cada vez menores". Por eso entienden que requiere "mayor importancia el mínimo de seguro de desempleo".



Actualmente el subsidio está fijado en $4.870 (1 BPC) para quienes trabajen 8 horas y 25 días al mes. Quien trabaje jornadas menores cobra un mínimo

proporcionalmente menor. "Por ello es que proponemos que el mínimo del seguro de desempleo sea elevado de 1 BPC a 1 Salario mínimo para quienes trabajen 25 jornales 8 horas al mes, y proporcionalmente para quienes trabajen menos", reclamaron.



Cuarto, y último, solicitaron flexibilizar la exigencia de 75 jornales para tener derecho al subsidio por enfermedad cuando el COVID-19 es la causante. Entienden que quien registre menos de 75 jornales "es alguien recién ingresado o re ingresado al mercado de trabajo, en un momento en el que el empleo presenta problemas importantes".