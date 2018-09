Tormenta de ideas para captar al turista argentino

El martes empezará a tomar forma el paquete de medidas de estímulo dirigidas a los turistas argentinos, el cual será presentado en la próxima edición de la Feria Internacional de Turismo (FIT) de Buenos Aires y en encuentros similares de la región.

Considerada como la mayor de América del Sur, la FIT se realizará este año entre el 29 de setiembre y el 2 de octubre en el predio Ferial de Palermo. En este encuentro, se presenta habitualmente toda la oferta turística tanto de América del Sur como de América Central, el Caribe y América del Norte.

El próximo martes, en principio, la ministra de Turismo Liliam Kechichian recibirá las propuestas que le llevarán representantes del sector público y privado. El desafío para esta temporada es mayor: la situación en Argentina conspirara contra la llegada de turistas, sobre todo de ingresos medios.

Las propuestas de los sectores privados serán incluidas en el plan de promoción del Ministerio de Turismo, en tanto aquellas iniciativas que deben ser resueltas por otros ministerios, caso de Economía y Transporte y Obras Públicas, demorarán un poco más en definirse. Así quedó acordado el sábado durante el encuentro de la Cámara Uruguaya de Turismo celebrado en Piriápolis. Kechichian encabezó la reunión de trabajo reservada para sus principales colaboradores, directores de turismo de intendencias y los representantes del sector privado.

En ese encuentro, se pasaron lista a las medidas que pueden llevarse adelante para enfrentar la complicada coyuntura regional. Paso seguido, se cumplió una reunión abierta a todo público que llamó la atención de los propios integrantes de la Cámara Uruguaya de Turismo (Camtur) por la gran participación de comerciantes y personas ligadas a la actividad.

La estrategia es simple y compleja a la vez, dijo desde la Camtur el contador Juan Martínez, para quien los estímulos apuntan no solo a tratar que los argentinos de clase media sigan viniendo.

Impuestos.

Durante el encuentro, los empresarios pidieron a la ministra que interceda ante el ministro Astori para rebajar el costo de intermediación de las tarjetas de crédito (4.5%) y débito (3.9%) por las compras de turistas extranjeros tanto de bienes como de servicios turísticos. También se le planteó a la ministra la posibilidad de entregar algunos vales de nafta, como ocurrió en el pasado, a los visitantes argentinos. Kechichian explicó que el gobierno dispuso la rebaja de la carga tributaria en los combustibles expendidos en la frontera con Argentina.

"Nosotros convocamos para ver cómo generamos entre todos alguna estrategia para aterrizar en el mercado argentino. La respuesta fue fantástica. Casi todas las intendencias, la Camtur y la Asociación de Hoteles, pensaron y trabajaron en este sentido. Ahora tendremos un impase de dos o tres días para que cada uno envíe formalmente su propuesta. Todas tienen que ver con promociones, con mimos para los turistas en general", dijo Kechichian a El País.

La ministra reconoció que la realidad argentina es muy volátil y que también Brasil impacta con el dólar a 4,14 reales. "A esto se suma el tema electoral brasileño. Yo no puedo adelantar la promoción cuando hay una campaña electoral en curso. No se puede efectuar una promoción porque nadie le va a prestar atención", dijo. "El trabajo colectivo que se concretó entre los sectores privados y el público me dejó absolutamente emocionada y feliz de haberlo logrado", enfatizó. La ministra llamó a la prudencia en materia de precios. "Estamos todos con los motores prendidos para ver como la marca país, el Uruguay Natural, llega a la FIT con una oferta potente", agregó.

Tasa cero.

Los hoteleros pidieron a la ministra que la exoneración del pago del IVA a los alojamientos de los turistas uruguayos en los hoteles durante la temporada de verano. Los uruguayos pagan un IVA del 10% por el alojamiento hotelero. Los hoteleros quieren que este tributo pueda devolverse a los visitantes. Esto implicará una tasa 0 del IVA para el alojamiento hotelero.

También presentaron a la secretaria de Estado su propuesta de armar paquetes de alojamientos a partir de pagar dos noches para tres, y cuatro noches al costo de tres días de alojamiento. Esto incluye a la oferta turística de todo el país. Punta del Este presentó tres semanas atrás su propuesta de alojamientos para los turistas incluyendo el pago de una noche y recibiendo dos gratis.

Cuatro Puntos en la discusión

1 Una difícil competencia Para el feriado del 12 de octubre, Aerolíneas Argentinas ofrece pasajes Buenos Aires Mar del Plata- Buenos Aires un 491% más baratos que la ruta Baires - Laguna del Sauce- Baires. Un estímulo para incentivar el turismo en el vecino país, aunque de este lado del río se cree que ello no afectará a quienes siempre vienen a Punta del Este.

2 Descuento en los puentes El titular de la Cámara Uruguaya de Turismo, Juan Martínez, contó que las propuestas que se manejan incluyen todo tipo de ofertas y beneficios. Incluido el peaje que se cobra en el puente general San Martín (entre Fray Bentos y Puerto Unzué) y en el de Paysandú - Colón, con un descuento del 50%. Incluso se propone eliminarlo.

3 Venta de paquetes El pasado lunes 27, El País anunció el conjunto de medidas que implementarán las autoridades y comerciantes de Maldonado para contrarrestar los efectos de la devaluación del peso argentino. Se trata de paquetes que incluyen el pasaje aéreo, alojamientos, almuerzos y hasta entradas a los cines del balneario, incluido el alquiler de bicicletas.

4 Inmobiliarios cobran menos Los inmobiliarios de Punta del Este anunciaron a la ministra que rebajarán el porcentaje que cobran cuando su empresa interviene en un alquiler por temporada. En el presente, los inmobiliarios cobran 8% más IVA a cada parte de un contrato de alquiler. El 16% más IVA en el negocio total. La rebaja, sería del 1% más IVA.