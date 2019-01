La tormenta que dejó a 50.000 sin luz y un fallecido

Una tormenta desatada ayer de madrugada generó que más de 50.000 clientes de UTE en todo el país sufrieran cortes de luz y varias calles cortadas. Un operario de la empresa eléctrica murió en tareas de reposición de servicios.

Solo en Montevideo fueron 6.800 clientes afectados. Según supo ayer El País, hasta ayer de noche había puntos en los que no se había restablecido y la cuenta de Twitter de UTE recibía reclamos.



En esas tareas, un operario cayó de una escalera en Parque Guaraní. El hombre perdió el equilibrio y sufrió múltiples fracturas. Rápidamente fue trasladado al Banco de Seguros del Estado donde murió minutos más tarde. “Lamentablemente debemos terminar el año comunicando otro accidente laboral mortal. No nos podemos permitir seguir perdiendo compañeros en accidentes laborales. Debemos reflexionar y profundizar en las acciones de forma que nunca más otro trabajador pierda la vida en cumplimiento de su tarea”, escribió el sindicato de UTE en un comunicado de prensa. Por este motivo realizan un paro de 24 horas desde ayer a las 2 de la tarde. El gremio aclaró que igual habrá guardias gremiales y las demandas de los clientes afectados serán atendidas.



A su vez, el Directorio de UTE difundió un comunicado para informar del fallecimiento de Jorge Dono Almirón, y expresar su dolor y condolencias por la tragedia.



La Intendencia de Montevideo, indicó que los fuertes vientos generaron cortes en 15 calles. En algunos casos las dejó obstruidas y en otros impidió la circulación en media calzada. Por ejemplo, en Alberto Zum Felde y Prudencio Murgiondo cayó un árbol y una columna mientras que en Luis Lamas entre Pereyra de la luz y Osorio una rama no permitía el paso. Además, Bomberos realizó 300 intervenciones en todo el país por voladuras de techos y árboles.



Vecinos de la zona de Chacarita de Los Padres sufrieron la caída de árboles en algunas de sus casas. En varios puntos, los propios vecinos decidieron cortar las ramas.



Según informó Subrayado, Florida fue el departamento más afectado. Allí llovió 70 milímetros entre las 4 y las 7 de la mañana.

El temporal afectó al oeste y al sur del país. Foto: Leonardo Mainé.

En Canelones se registraron rachas de 83 kilómetros por hora y hubo 133 solicitudes de asistencia. La mayoría correspondieron a Ciudad de la Costa y Atlántida por inundaciones. El segundo motivo fue por caídas de árboles y tercero asistencia a damnificados.



Los daños del temporal en la granja son variados, según la zona y según el rubro. En Canelones hay cultivos y montes frutales afectados en Canelón Chico, Juanicó, Melilla, Villa Nueva y otras zonas productivas tradicionales.



El presidente de la Confederación Granjera, Erick Rolando, dijo a El País que las ráfagas de viento pegaron fuerte en algunos lugares y en otros afectaron más leve. “El cultivo más afectado es la ciruela, principalmente la que estaba para cosechar. Se ve 70% de daño”, afirmó.



También se afectó la producción de peras, manzanas. “En uva de mesa el viento quebró varios postes y tiró varias filas. Si no se junta rápido la producción detrás vienen las pérdidas por quemado del sol”, explicó.



En estos rubros “es un año de muy buena producción y no habrá desabastecimiento”, estimó el presidente de Confederación Granjera. La producción granjera tiene seguro y desde las gremiales se exhorta a los productores a realizar rápido las denuncias de daños para poder recomponer la producción.



Advertencia de Inumet a 20 minutos del temporal

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) publicó una alerta naranja a las 2.40 de ayer por tormentas intensas que comenzaba a regir a partir de las 3.00.



Lucía Chipponelli, gerenta técnica de Inumet, dijo que las lluvias y tormentas en Montevideo empezaron entre las 4.00 y las 5.00 de la mañana.



Consultada sobre si el fenómeno podía haberse advertido antes, la funcionaria contestó: “Inumet trabaja con las alertas que son a corto plazo. Son las mismas que el servicio argentino. (…) Los modelos no mostraban que iban a ser intensos. Uno identifica que va a estar más severo de lo que significa cuando está instalado en Argentina. Uno no sabe si toda la dinámica va a gastar toda su Argentina o se va a retroalimentar. Sacar un aviso a las 10 de la noche sobre un fenómeno que va a ser a las 3 de la mañana hoy por hoy no lo hacemos”, comentó.



Para hoy, Inumet no prevé precipitaciones. En el área metropolitana se espera que esté “nuboso” con temperaturas mínimas que van desde los 17 a los 28 grados. Para mañana sí es probable algunas lluvias.