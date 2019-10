Todos los taxis deberán tener POS desde la próxima semana

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Hasta el próximo martes 5 de noviembre podrá realizarse la inspección anual de taxis, por la cual todas las unidades deberán tener habilitado el POS y un dispositivo para pasarlo a través de la mampara.

Según la Intendencia de Montevideo, siete de cada diez coches con taxímetro tienen hoy la posibilidad de cobrar con tarjetas de crédito y débito, pero pretende llegar al total de la flota antes de fin de año. La Gremial Única del Taxi (Cpatu), que nuclea a la gran mayoría de las unidades que circulan en Montevideo, está cercana al 90% de vehículos con el POS instalado.

Francisco Salanova, presidente de Cpatu, dijo a El País que la gremial tiene unos 2.800 vehículos y que 2.475 han colocado el dispositivo de cobro electrónico. Hay otras empresas más pequeñas, como Celeritas, Punta Gorda, Carrasco o Scot, que completan junto a Cpatu una flota de unos 3.200 taxis en Montevideo.



Salanova explicó que por un acuerdo con el Ministerio de Economía, los taxis tuvieron los POS gratis el primer año. El segundo año -que se encuentra corriendo- pagan el 70% menos (unos $ 250 en total) y el próximo abonarán el servicio con un descuento del 50%.



Según explicó el empresario, los taxis que no tengan el POS y no se hayan presentado a la convocatoria de la IMM, recién serán multados en 2020 cuando concurran a la próxima inspección obligatoria. De todos modos, precisó que también pueden ser citados en cualquier momento por la administración municipal.



La multa por no tener el POS todavía no ha sido fijada, pero sería de 3 Unidades Reajustables (casi $ 3.600).



En julio de este año, la División Tránsito hizo citaciones a taxis y realizó más de 70 intimaciones a colocar la ventana “Pasa Pos” en la mampara, un requisito obligatorio para la inspección anual. Una cantidad similar de intimaciones se habían entregado a los permisarios en abril.

Taxis en Montevideo. Foto: El País (Archivo)

La inspección anual y obligatoria, realizada en el Servicio de Contralor y Registro de Vehículos de la Intendencia, es la instancia en la que se verifica que estos cuenten con el certificado de Metrología Legal sobre el estado del vehículo (expedido por el LATU), además de la certificación de la Inspección Técnica Vehicular, realizada en estaciones autorizadas.



El Servicio de Contralor y Registro de Vehículos fiscaliza el estado general del automóvil desde el punto de vista del servicio: cinturones, luces de seguridad, radio, entre otros. En tanto, la Inspección Técnica Vehicular controla aspectos generales: frenos, limpiaparabrisas y cubiertas, entre otros.

Avance.

En el marco de la Ley de Inclusión Financiera, y con el fin de retirar lo más posible el efectivo de los taxis -por motivos de seguridad- Cpatu firmó en abril de 2017 un acuerdo con la empresa Geocom y comenzó a instalar los dispositivos de cobro.



Ya en 2016 se había anunciado la eliminación del efectivo, que según se dijo en su momento sería obligatorio solamente en horario nocturno y en el área metropolitana (como ocurrió con las estaciones de servicio), con la idea de extenderlo luego a los demás horarios y zonas.



Hasta la semana pasada, habían pasado por la inspección anual de la IMM 2.100 vehículos con el POS instalado. La comuna prevé que los más de 3.000 taxis lo tengan funcionando antes de fin de año.