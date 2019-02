Tercerizan limpieza de las playas por fiesta de Iemanjá

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Miles de personas se acercarán hoy a las aguas de playas, ríos y arroyos del país a rendirle culto, como cada 2 de febrero, a la diosa del mar, Iemanjá. Este año, sin embargo, en la costa sur será un festejo particular debido a que parte de las aguas de la capital y de otros departamentos están bajo alerta sanitaria por la presencia de cianobacterias. Frente a ello, la mae Susana Andrade exhortó a los participantes a que sean responsables, tomen precauciones y sigan las recomendaciones de las autoridades en cuanto a ese tema. "No va a bajar Iemanjá a protegernos sino que somos nosotros los que tenemos que cuidarnos y prestar particular atención a los niños y a las personas mayores", explicó Andrade.

La religiosa y diputada frenteamplista afirmó en su cuenta de Twitter: "no solo tenemos que cuidar la playa, hoy tenemos que cuidarnos de las playas y sus pestes provocadas por humanos", dijo. Explicó asimismo —como también lo han hecho los expertos en el tema— que si en el lugar flamea la bandera roja con la cruz verde, no se podrá entrar al agua. "No digo que no vayas a ofrendar, digo que te cuides", aclaró.

Andrade recomendó que si alguien siente la necesidad de entrar al agua, que sean pocas personas y que salgan lo más rápido posible. A su vez exhortó a que concurran con bidones de agua limpia para lavarse bien tras salir del mar y en lo posible se cambien de ropa y vayan a sus casas a darse un baño "lo más pronto que puedan".

Ayer al mediodía, la Intendencia de Montevideo había informado que en las playas de Punta Espinillo, La Colorada, Punta Yeguas, del Cerro, Pocitos, Honda y La Mulata estaba colocada la bandera de riesgo sanitario.

Cuidando el ambiente.

Desde hace algunos años, diversas casas religiosas integran el movimiento "Afroumbandismo verde", que busca concientizar a las personas sobre el cuidado del medio ambiente sobre todo el día de Iemanjá. Por esa razón, a la hora de llevar ofrendas, solicitan que sean hechas con materiales amigables con la naturaleza y menos contaminantes, evitando utilizar espumaplast, el nylon o el papel celofán. "No es cambiar por algo nuevo, sino al revés: es volver a cómo se hacían las cosas hace 50 años atrás, donde esos materiales contaminantes no estaban tan difundidos. Lo que se busca es que sean lo más natural posible y si bien hay elementos que vuelven a la costa, son más fáciles de levantar y en caso de que quedaran allí no contaminarían tanto el ambiente", explicó Gustavo González, integrante de Afroumbandismo verde.

Según explicó, desde que comenzó el movimiento se ha logrado reducir casi un 85% la generación de residuos con respecto a lo que fue el primer año de la ofrenda del movimiento, cuando se recogieron 11 camiones de residuos. El año pasado, en tanto, fueron solo 2 en la zona de Parque Rodó, frente a la Plaza República España, donde está el monumento a la diosa del mar. "Si bien todavía queda mucho para hacer, eso habla de un cambio de conciencia de las personas", explicó González.

Dijo que será casi "imposible" generar cero residuos porque "siempre hay algo que va a retornar a la costa, como sucede en cualquier evento público donde siempre hay cosas para levantar al final. En este caso no escapa a esa lógica. La idea es seguir trabajando para que el impacto sea el menor posible".

Patricia Fernández, integrante también de la agrupación verde, explicó que la generación de basura durante la celebración "es algo que no pasa solo acá sino en toda la costa de América donde también hacen ofrendas". Se han buscado distintos mecanismos de supresión para que estos residuos no lleguen, pero ellos no quieren "llegar a ningún extremo", sino que "la gente tome conciencia".

"Evidentemente, uno, para agradar, trata de ofrendar lo mejor que tiene, y lo hace de corazón y eso es lo que rescatamos, pero también está el trasfondo de que uno entregando determinadas cosas puede estar dañando el ambiente", dijo González. Como ejemplo de elementos no contaminantes propuso que los contenedores sean hechos de grandes hojas, y se utilice también mazamorra o merengues que se desintegran con el agua.

"Pensemos que todo lo que vuelve para atrás es como si tu pedido no hubiera llegado a destino. Por eso lo mejor es usar elementos que la naturaleza pueda degradar", indicó.

Limpieza.

Para este fin de semana, la Intendencia de Montevideo reforzará la limpieza contratando a más Organizaciones No Gubernamentales, con el objetivo de que realicen las tareas de limpieza tras la celebración. La medida se debe al conflicto que está habiendo desde hace algún tiempo entre Adeom y la comuna capitalina.

En total, estarán limpiando las playas entre 35 y 40 personas, sin contar a los implicados en la logística y en el manejo de la maquinaria, explicó ayer Fernando Puntigliano, director de Desarrollo Ambiental de la IMM. "Este trabajo demanda una cantidad importante de gente", adelantó el jerarca.

Hace dos años, solo de la Playa Ramírez, se recogieron 13 toneladas de residuos, mientras que en total, fueron 40 mil kilos los que la comuna debió levantar de todas las playas.