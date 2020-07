Teatros independientes y actores contra Da Silveira: "¿Le da bronca que nos parezca poco $ 6.800?"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La Federación Uruguaya de Teatro Independiente (FUTI) y la Sociedad Uruguaya de Actores (SUA) salieron en un comunicado conjunto a respaldar las declaraciones de Héctor Guido, secretario general del teatro El Galpón, que ayer dijo que el ministro de Educación y Cultura, Pablo Da Silveira, "es impresentable" y además lo acusó de "mentir". Ambos sectores señalaron que el jerarca debería "hacerse cargo de este colectivo al que discrimina y deja sin atención" y cuestionaron: "¿Al Sr. ministro le da bronca que nos parezca poco 6.800 pesos?".

Guido señaló en Telemundo que Da Silveira faltó a la verdad "el sábado en un programa diciendo que El Galpón recibía $ 28 millones". Minutos más tarde, a través de su cuenta de Twitter, el ministro publicó el "artículo tercero de la resolución 2739/18 de la Intendencia de Montevideo (IMM), por la cual el gobierno departamental se obliga a transferir 14 millones de pesos en 2020 a SUA (Sociedad Uruguaya de Actores)".

FUTI y SUA señalaron que a Da Silveira le dio "bronca que el director de El Galpón instara a rechazar el subsidio otorgado por el MTSS de 6.800 pesos y que a la vez El Galpón recibe 28 millones de pesos de subsidio (detallando además que recibe 14 millones del Ministerio de Educación y Cultura y 14 millones de la Intendencia de Montevideo). Sólo en esos dichos hay más de cuatro errores y más de una mentira", aseguraron.



El pasado 27 de junio se informó que el gobierno daría un subsidio de $ 6.800 a los artistas afectados por la crisis provocada por la llegada del coronavirus.



"Para aquellos que ignoren el monto y la forma de aplicación del mismo, la detallamos brevemente. Este apoyo, financiado en gran parte por los aportes volcados a la Seguridad Social de compañeros trabajadores formales de la cultura, no cubre ni alcanza los objetivos y necesidades de nuestro sector. Ampara exclusivamente a los compañeros en situación de emergencia extrema y que no desarrollan actividades dentro de la formalidad exigida en nuestro marco legal. Pero deja sin amparo a cientos de compañeros que vieron mermados sus ingresos sustancialmente y que por distintos motivos no pueden acceder a este subsidio", agregaron.



"El monto y duración del apoyo que proporcionará el MTSS (6.800 pesos por dos meses), a través del BPS, no soluciona la grave crisis que atraviesan cientos de compañeros artistas y tampoco sabemos si acaso podrá mitigar los efectos provocados por la crisis sanitaria actual y la prohibición de desarrollar actividades de nuestro sector luego de más de 100 días de inactividad impuesta a raíz del Decreto N° 93/020. Subsidio que además no ha recibido ninguno de los más de 3000 compañeros artistas que se inscribieron en el BPS", señalaron.



Asimismo, plantearon: "¿Al Sr. ministro le da bronca que nos parezca poco 6.800 pesos? Es poco, sí Sr. ministro, es muy poco. Pero la mentira más terrible es asegurar que un grupo de nuestro colectivo recibe 28 millones de pesos anuales de subsidio y discriminar de esa forma el origen de los mismos".

Por otra parte, aclararon que "los 28 millones de pesos a los que hace referencia el señor ministro, son el resultado de la suma de diferentes fondos y es lo que reciben los 27 grupos y las 18 salas que integran nuestro colectivo independiente y que corresponden aproximadamente a un 35% de los costos de mantenimiento e infraestructura de los mismos".



"Los 28 millones de pesos no son un subsidio y esto es importante remarcarlo. Los 14 millones de pesos de la Intendencia de Montevideo a los que hizo referencia el doctor Da Silveira, no son un subsidio. Dichos fondos corresponden al Plan de Fortalecimiento de las Artes, que es un convenio firmado entre la IMM., la Federación y el Sindicato y que bajo ningún concepto es un subsidio (...) Los otros 14 millones a los que hace referencia el señor ministro sí, tienen un origen gubernamental", sumaron.



"Usted señor ministro, procedió a realizar una quita a dicho apoyo basándose en el decreto Nº 90/020 del 11 de marzo del corriente, por lo que los 14 millones se convirtieron en 11.900.000. Un recorte de más de 2 millones de pesos a un sector al que no se le permite trabajar en medio de una crisis sanitaria y económica, suena a disparate. Pero eso sí es verdad. De ese subsidio de menos de 12 millones de pesos, la Federación Uruguaya de Teatros Independientes aún no ha recibido ni siquiera el 50 %", puntualizaron.



Al cierre del comunicado, destacaron que su mayor preocupación está en que Da Silveira "elija un grupo de nuestro movimiento para dirigir su bronca".



"Usted tiene la responsabilidad moral y ética que le implica su cargo, de construir y dialogar. No de sembrar dudas ni de implantar mentiras. Todos los sectores de la economía ya han reiniciado su actividad o por lo menos tienen una fecha planificada de reinicio. El sector cultural lo reclama de forma ininterrumpida desde hace más de 60 días, comprometidos con distintos protocolos serios y estudiados. Al punto que hasta fueron flexibilizados en algunos aspectos por parte de las autoridades

científicas y sanitarias. Quizás más que darle bronca, pueda hacerse cargo de este colectivo al que discrimina y deja sin atención. Y si no es mucho pedir, puede ponerse a trabajar junto a nosotros en el desarrollo de la cultura uruguaya, en el avance de las leyes que refieren a nuestra actividad y en garantizar el acceso de todos los uruguayos a la cultura.

Si usted decide hacerlo sin mentiras, le aseguramos que contará con el respaldo de todo el sector cultural. Sin excepciones", finalizaron.