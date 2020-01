Taxistas devolverán a mujer que viajó de Melo a Montevideo el costo de su traslado

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Este jueves, la Gremial Única del Taxi resolvió "colaborar" con la mujer que tuvo que trasladarse en taxi desde Melo a Montevideo para poder dar a luz a su hija. El viaje le costó a la madre y a sus allegados $16.000.

Mediante un comunicado, la gremial divulgó que este viernes a las 10:00 horas se trasladarán algunos representantes para entregarle esa suma de dinero a a la mujer, que se encuentra en una sala de maternidad del Hospital Pereira Rossell.

El secretario de la Gremial Única del Taxi, Enrique Mera, dijo a El País que le reintegrarán el costo del traslado para "colaborar con ella", de manera que "haga el uso que ella considere" de ese dinero.

La mujer, con un embarazo de 41 semanas considerado de alto riesgo, debió trasladarse desde Melo (Cerro Largo) hasta Montevideo en taxi para poder dar a luz a su hija, informó Subrayado este miércoles.



La mujer indicó que desde hacía una semana se realizaba controles diarios en el hospital porque sentía que su hija se movía menos de lo normal. El martes 31 de diciembre decidió realizarse una ecografía pero, según cuenta, en el hospital no había nadie para hacérsela. "Tuve que pagar particular y en esa ecografía se vio que había algo extraño sobre la pelvis de mi hija", aseguró.

En el hospital de Melo le explicaron que tenía que viajar a Montevideo porque en el lugar no contaban con los elementos necesarios para atenderla. "Me dieron el pase y todo, pero me dijeron que por mis medios yo me tenía que trasladar porque no creían que una ambulancia pudiera traerme", contó.

El ginecólogo por su parte le indicó que esperara a ser internada y a ver cómo evolucionaba la situación durante los siguientes días porque de todas maneras era 1° de enero y no iba a poder ser trasladada.

Gabriela Medina, gerenta interina de ASSE, indicó en la mañana de este jueves a Informativo Sarandí que se está investigando el proceso asistencial ocurrido en Cerro Largo y que se solicitó información ya que hay "versiones contradictorias".



"Sin ninguna duda que estamos obligados al traslado de la paciente, vía terrestre o si es necesario vía aérea, por ejemplo". Sin embargo, aseguró, "hay algunos registros que no son claros acerca del ingreso, del seguimiento, del proceso y de las indicaciones de este traslado".



"Esperamos la documentación escrita para tener certezas", expresó Medina.