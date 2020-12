Tras la sugerencia de festejar al aire libre: ¿cómo estará el clima en Noche Buena y Navidad?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Se acercan los festejos de Navidad y Año Nuevo y este año el estado del tiempo juega un rol mucho más importante que en anteriores ocasiones. La recomendación del gobierno de celebrar al aire libre, para evitar eventuales contagios de coronavirus, resulta determinante en la organización de cada familia.

Lo cierto es que de acuerdo a los pronósticos, no existirían complicaciones ni excusas para que todos los que pueden festejar en espacios abiertos no lo hagan. Se esperan temperaturas altas en el día, agradables en la noche y no se anuncian lluvias.

El meteorólogo Nubel Cisneros adelantó en Telenoche (Canal 4) que el 24 y 25 de diciembre la temperatura máxima rondará entre los 32°C y los 34°C y la mínima en los 22°C. No lloverá y otro factor importante que destacó es será muy poca la presencia de viento.



Además, Cisneros remarcó que las tendencias son prácticamente las mismas para el 31 de diciembre y el 1 de enero.



El sitio The Weather Channel, en tanto, pronostica jornadas mayormente soleadas para Noche Buena y Navidad con temperaturas máximas de 27°C y mínimas de 18°C para la capital del país. En el norte, por su parte, se espera que las máximas alcancen los 34°C y las mínimas los 21°C.



Las mismas perspectivas que The Weather Channel maneja el servicio meteorológico W Underground: máximas de 27°C y mínimas de 18°C para el sur del país.



Además de la importancia de, en la medida de los posible, festejar en espacios abiertos, ayer Grupo Asesor Científico Honorario (GACH) que asesora a Presidencia en el combate contra la pandemia de COVID-19 publicó una guía con una serie de cuidados a tener en cuenta durante las comidas en las celebraciones de Navidad y Año Nuevo.



El GACH recomienda fiestas sin brindis ni picadas y que la comida venga condimentada. Asimismo señala que que "lo ideal" es compartir el festejo entre las mismas personas que viven en el hogar, pero que en caso de recibir más personas se les sugiera que se laven las manos y permanezcan de tapabocas.